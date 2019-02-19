На востоке Канады столкнулись 15 автомобилей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 44251 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59725 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 125039 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126650 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127674 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124147 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157454 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117752 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141357 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145232 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
На востоке Канады столкнулись 15 автомобилей

На востоке Канады столкнулись 15 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 9183 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Шесть человек получили ранения в результате столкновения 15 автомобилей на трансканадские магистрали в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает УНН.

По данным полиции, в аварию попали 12 легковых автомашин и три фуры. Двое из шести пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. Из-за ДТП закрыта для движения часть магистрали в районе населенного пункта Бирча-Нэрроуз.

Причиной аварии стали погодные условия — практически нулевая видимость из-за снегопада.

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Как сообщал УНН, массовое ДТП с участием 17 автомобилей произошла на автобане в Баварии, в Германии, в результате чего пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.

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