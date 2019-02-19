На востоке Канады столкнулись 15 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Шесть человек получили ранения в результате столкновения 15 автомобилей на трансканадские магистрали в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает УНН.
По данным полиции, в аварию попали 12 легковых автомашин и три фуры. Двое из шести пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. Из-за ДТП закрыта для движения часть магистрали в районе населенного пункта Бирча-Нэрроуз.
Причиной аварии стали погодные условия — практически нулевая видимость из-за снегопада.
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Как сообщал УНН, массовое ДТП с участием 17 автомобилей произошла на автобане в Баварии, в Германии, в результате чего пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.