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На рiчках Закарпаття очікується пiдвищення рiвня води

На рiчках Закарпаття очікується пiдвищення рiвня води

Київ • УНН

 • 9690 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. 21-23 грудня на рiчках Закарпаття очікуються пiдвищення рiвнiв води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

"21-23 грудня на рiчках Закарпаття очікуються пiдвищення рiвнiв води на бiльшостi рiчок на 0,5-1,5 м, без негативних наслідків", йдеться у повідомленні.

На р.Тиса та в нижнiх течiях бiльшостi притокiв очікується пiдвищення рiвня води на 1.0-2.0 м, без негативних наслідків.

У нижнiх течiях рiчок Латориця та Стара – на 2.0-2.5 м, з початковим виходом води на заплаву.

У нижнiй течiї р.Боржава – на 2.5-3.0 м, з початковим виходом води на заплаву.

Нагадаємо, на Прикарпатті відновили пошкоджену травневим паводком дамбу.

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