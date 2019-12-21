На рiчках Закарпаття очікується пiдвищення рiвня води
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. 21-23 грудня на рiчках Закарпаття очікуються пiдвищення рiвнiв води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"21-23 грудня на рiчках Закарпаття очікуються пiдвищення рiвнiв води на бiльшостi рiчок на 0,5-1,5 м, без негативних наслідків", йдеться у повідомленні.
На р.Тиса та в нижнiх течiях бiльшостi притокiв очікується пiдвищення рiвня води на 1.0-2.0 м, без негативних наслідків.
У нижнiх течiях рiчок Латориця та Стара – на 2.0-2.5 м, з початковим виходом води на заплаву.
У нижнiй течiї р.Боржава – на 2.5-3.0 м, з початковим виходом води на заплаву.
Нагадаємо, на Прикарпатті відновили пошкоджену травневим паводком дамбу.