На пожежах в Україні за тиждень загинули більше 60 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Впродовж минулого тижня, з 19 по 25 березня, на пожежах в Україні загинули 62 людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"На пожежах загинуло 62 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 208 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
При цьому у цей період рятувальники ліквідували 863 пожежі, врятували на пожежах 34 особи та запобігли знищенню вогнем 409 будівель і 44 одиниць техніки.
Крім того, протягом тижня на водних об’єктах загинуло семеро людей.
Нагадаємо, жахлива пожежа сталася у торговому центрі в російському Кемерово на вихідних. За офіційними даними, загинули 64 людини, більшість - діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані. Крім того, люди критикують владу за те, що на федеральних телеканалах повідомлення про пожежу почали з'являтися лише за кілька годин після її початку.
Після кемеровської трагедії у Білорусі заявили, що перевірять усі торгові центри.