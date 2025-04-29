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На полях України під час робіт через міни постраждали 200 людей - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

З початку війни в Україні через замінування під час сільськогосподарських робіт постраждало щонайменше 200 людей. Уряд вдосконалює механізм компенсації розмінування земель.

На полях України під час робіт через міни постраждали 200 людей - Шмигаль

В Україні з початку повномасштабної війни під час проведення сільськогосподарських робіт через замінування постраждало щонайменше 200 людей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що уряд вдосконалює механізм компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Кабмін уточнює  низку технічних моментів, які прискорять процедуру оформлення компенсацій.

Від початку повномасштабної війни під час проведення сільськогосподарських робіт постраждало щонайменше 200 людей. Тому наше завдання найшвидше розмінувати поля для безпеки українців та для розвитку аграрного сектору

 - заявив Шмигаль.

За його словами, уряд також започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник.

Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави

- розповів Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль заявляв, що за оцінкою Світового банку, на повне розмінування території України знадобиться близько 30 млрд доларів. Особлива увага зараз також приділяється гуманітарному розмінуванню.

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Анна Мурашко

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