На полях України під час робіт через міни постраждали 200 людей - Шмигаль

В Україні з початку повномасштабної війни під час проведення сільськогосподарських робіт через замінування постраждало щонайменше 200 людей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише УНН.

Шмигаль зазначив, що уряд вдосконалює механізм компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Кабмін уточнює низку технічних моментів, які прискорять процедуру оформлення компенсацій.

Від початку повномасштабної війни під час проведення сільськогосподарських робіт постраждало щонайменше 200 людей. Тому наше завдання найшвидше розмінувати поля для безпеки українців та для розвитку аграрного сектору

За його словами, уряд також започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник.

Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави