На полях Украины во время работ из-за мин пострадали 200 человек - Шмыгаль

В Украине с начала полномасштабной войны во время проведения сельскохозяйственных работ из-за заминирования пострадало не менее 200 человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что правительство совершенствует механизм компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. Кабмин уточняет ряд технических моментов, которые ускорят процедуру оформления компенсаций.

С начала полномасштабной войны во время проведения сельскохозяйственных работ пострадало не менее 200 человек. Поэтому наша задача быстрее разминировать поля для безопасности украинцев и для развития аграрного сектора - заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство также начинает программу поддержки агропроизводителей, выращивающих хлопчатник.

Выплата составит 10 тысяч грн на один гектар. Речь идет о трех регионах: Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Это будет стимулом для развития легкой промышленности, а также усилит обороноспособность государства - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что по оценке Всемирного банка, на полное разминирование территории Украины понадобится около 30 млрд долларов. Особое внимание сейчас также уделяется гуманитарному разминированию.

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