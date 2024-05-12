На півдні ознак формування наступальних угрупувань рф не помітно - Плетенчук
Київ • УНН
На півдні України немає ознак формування російських наступальних угруповань або різких змін у стані і позиціях противника, а ситуація в Чорному морі залишається стабільною - кораблів і крилатих ракет у морі немає.
На півдні України ознак формування наступальних угрупувань росіян не помітно, як і різких змін у стані та положенні ворог. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи позначається ситуація на півночі, де рф підвищили активність, на південь, Плетенчук відповів: "У нас ситуація залишається в глобальному контексті незмінною. Ознак формування наступальних угрупувань у нас так само не помітно, як і різких змін у стані та положенні ворога, характері його дій так само".
За його словами, в акваторії Чорного моря ситуація залишається теж стабільною.
"Кораблів й тим більше носіїв крилатих ракет в морі не спостерігається, вони знаходяться в пунктах базування", - сказав Плетенчук.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 12 травня, що українські військові зупинили спроби армії рф прорвати оборону на фронті. Наразі на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.