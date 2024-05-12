На юге признаков формирования наступательных группировок рф не заметно - Плетенчук

На юге Украины признаков формирования наступательных группировок россиян не заметно, как и резких изменений в состоянии и положении врагов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, сказывается ли ситуация на севере, где рф повысили активность, на юг, Плетенчук ответил: "У нас ситуация остается в глобальном контексте неизменной. Признаков формирования наступательных группировок у нас так же не заметно, как и резких изменений в состоянии и положении врага, характере его действий так же".

По его словам, в акватории Черного моря ситуация остается тоже стабильной.

"Кораблей и тем более носителей крылатых ракет в море не наблюдается, они находятся в пунктах базирования", - сказал Плетенчук.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 12 мая, что украинские военные остановили попытки армии рф прорвать оборону на фронте. Сейчас на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи.