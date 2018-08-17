На Одещині почали встановлювати пам’ятник у вигляді Донецького аеропорту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 серпня. УНН. У селищі Доброслав Одеської області до Дня Незалежності України встановлять пам’ятник Захисникам України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила селищний голова Доброслава Людмила Прокопечко, передає УНН.
Монтаж пам’ятника розпочали 14 серпня силами громади селища і планують представити на День Незалежності України.
Пам’ятник Захисникам України зводять у парку Слави, він представляє собою стилізовану диспетчерську вежу Донецького аеропорту, яка стала символом героїзму українських воїнів-кіборгів.
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Нагадаємо, у столичному парку "Муромець" київський мер Віталій Кличко відкрив скульптуру богатиря Іллі Муромця.