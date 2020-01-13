На місці прориву труби поблизу Ocean Plaza у Києві повністю знімуть асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На місці біля ТЦ Ocean Plaza, де сьогодні стався масштабний порив, буде повністю знято асфальт. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на пресбрифінгу із представниками КП “Київтеплоенерго” щодо пориву тепломережі на вулиці Антоновича, передає кореспондент УНН.
“Тут буде асфальт знято повністю, буде розрито, весь грунт буде знято і асфальт на місці пошкодження... Будемо знати стільки (асфальту — ред.), скільки необхідно для ліквідації пошкодження, в залежності від того, який обсяг робіт треба буде виконувати, і яку довжину труби треба буде міняти”, — сказав він.
З його слів, стане відомо, скільки часу знадобиться на ліквідацію прориву “вночі, коли ми обстежимо стан трубопроводу”.
Раніше Пантелєєв повідомив, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб.
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Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.