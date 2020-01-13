На месте прорыва трубы вблизи Ocean Plaza в Киеве полностью снимут асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На месте возле ТЦ Ocean Plaza, где сегодня произошел масштабный прорыв, будет полностью снят асфальт. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по прорыву теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.
“Здесь будет асфальт снят полностью, будет разрыта, весь грунт будет снят и асфальт на месте повреждения ... Будем знать столько (асфальта — ред.), сколько необходимо для ликвидации повреждения, в зависимости от того, какой объем работ предстоит выполнять, и какую длину трубы надо будет менять”, — сказал он.
По его словам, станет известно, сколько времени понадобится на ликвидацию прорыва “ночью, когда мы обследуем состояние трубопровода”.
Ранее Пантелеев сообщил, что в результате аварии пострадали 9 человек.
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Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.
Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурный подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.