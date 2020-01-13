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На месте прорыва трубы вблизи Ocean Plaza в Киеве полностью снимут асфальт

На месте прорыва трубы вблизи Ocean Plaza в Киеве полностью снимут асфальт

Киев  •  УНН

 • 9239 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. На месте возле ТЦ Ocean Plaza, где сегодня произошел масштабный прорыв, будет полностью снят асфальт. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по прорыву теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.

“Здесь будет асфальт снят полностью, будет разрыта, весь грунт будет снят и асфальт на месте повреждения ... Будем знать столько (асфальта — ред.), сколько необходимо для ликвидации повреждения, в зависимости от того, какой объем работ предстоит выполнять, и какую длину трубы надо будет менять”, — сказал он.

По его словам, станет известно, сколько времени понадобится на ликвидацию прорыва “ночью, когда мы обследуем состояние трубопровода”.

Ранее Пантелеев сообщил, что в результате аварии пострадали 9 человек.

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Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.

Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурный подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.

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