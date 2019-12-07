На місці пожежі у коледжі в Одесі триває розбір завалів

КИЇВ. 7 грудня. УНН. На 9 годину ранку суботи у коледжі в Одесі, де сталася смертельна пожежа, продовжується розбір завалів, з місця події уже вивезли 760 куб. м будівельних конструкцій. Кількість загиблих наразі - п'ять людей, доля 10-ти залишається невідомою. У лікарнях досі 17 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.