На місці пожежі у коледжі в Одесі триває розбір завалів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На 9 годину ранку суботи у коледжі в Одесі, де сталася смертельна пожежа, продовжується розбір завалів, з місця події уже вивезли 760 куб. м будівельних конструкцій. Кількість загиблих наразі - п'ять людей, доля 10-ти залишається невідомою. У лікарнях досі 17 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Всього з початку розбирання завалу вивезено 760 куб. м будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються", - повідомили у відомстві.
На місці виникнення надзвичайної ситуації:
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- здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі,
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- експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості,
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- прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору,
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- триває розбір конструкції на цокольному поверсі.
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Підрозділами ДСНС також проводиться гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах.
Наразі внаслідок пожежі загинуло п'ять осіб - після того, як 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло ще однієї людини.
З 31 постраждалого в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб.
За інформацією поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.