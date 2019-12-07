На месте пожара в колледже в Одессе продолжается разбор завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На 9:00 утра субботы в колледже в Одессе, где произошел смертельный пожар, продолжается разбор завалов, с места происшествия уже вывезли 760 куб. м строительных конструкций. Количество погибших на данный момент - пять человек, судьба 10-ти остается неизвестной. В больницах до сих пор 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Всего с начала разборки завала вывезено 760 куб. м строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - сообщили в ведомстве.
На месте происшествия:
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- осуществлен разбор конструкции верхней части здания,
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- экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости,
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- убрано элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор,
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- продолжается разбор конструкции на цокольном этаже.
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Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые выявляют в завалах.
На данный момент в результате пожара погибли пять человек - после того, как 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело еще одного человека.
Из 31 пострадавшего в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек.
По информации полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Одной из погибших является студентка, тело второго погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.