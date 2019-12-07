На месте пожара в колледже в Одессе продолжается разбор завалов

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На 9:00 утра субботы в колледже в Одессе, где произошел смертельный пожар, продолжается разбор завалов, с места происшествия уже вывезли 760 куб. м строительных конструкций. Количество погибших на данный момент - пять человек, судьба 10-ти остается неизвестной. В больницах до сих пор 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.