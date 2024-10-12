На Курахівському напрямку зафіксовано найбільше боїв, найгарячіше біля Катеринівки - Генштаб

Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку: росіяни атакували 32 рази. Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають, найгарячіше біля Катеринівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже відбулося 94 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Курахівському напрямку загарбники атакували 32 рази у бік Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки та Антонівки.

Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Катеринівки - зазначається в повідомленні.

Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили десять наступальних дій біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М'ясожарівки. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував біля Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали три спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Два бої в цьому районі ще тривають.

На Краматорському напрямку на даний час відбулося вісім боєзіткнень в районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецьк та Петрівка. Отримали жорстку відсіч.

На Покровському напрямку противник здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 13 атак, наразі ще точиться один бій поблизу Селидового.

На Времівському напрямку противник один раз марно штурмував наші позиції поблизу Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Роботиного.

Зазначається, що на інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.

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