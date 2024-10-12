На Кураховском направлении зафиксировано больше всего боев, горячее всего возле Катериновки - Генштаб

Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении: россияне атаковали 32 раза. Половина попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбита. Бои продолжаются, горячее всего возле Катериновки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток уже произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Кураховском направлении захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки.

Половина попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбита. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Катериновки - отмечается в сообщении.

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили десять наступательных действий у Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боестолкновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боестолкновений в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор.

На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 13 атак, пока еще идет один бой вблизи Селидово.

На Времовском направлении противник один раз бесполезно штурмовал наши позиции вблизи Богоявленки.

На Ореховском направлении отбита одна вражеская атака в районе Роботино.

Отмечается, что на других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.

Напомним,

На Харьковском направлении враг дистанционно минирует территорию и проводит разведку. У Волчанска замечена попытка выдвижения реактивной системы залпового огня, вероятно для подготовки наступления.

Враг чрезвычайно сильно давит на восточном фронте - Назаренко