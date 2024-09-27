На кордоні з Угорщиною зупинили чоловіка, який одружився зі старшою на 36 років тещею

На кордоні з Угорщиною прикордонники зупинили подружжя з великою різницею у віці: чоловік супроводжував за кордон дружину з інвалідністю старшу за нього на 36 років. При цьому виявилося, що насправді чоловік у спробі ухилитися від мобілізації одружився на власній тещі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі, пише УНН.

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У пункті пропуску "Тиса" під час спроби виїзду з України мікроавтобусом, що здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення, зупинили 42-річного чоловіка родом з Хмельниччини та його 78-річну дружину, яка народилася на Луганщині. Шлюб вони зареєстрували в одному з відділів ДРАЦСів Києва минулого року.

Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам, що супроводжує її на лікування в Італію. Але прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері", яка насправді є його тещею.

Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон - йдеться у повідомленні.

Через кордон прикордонники чоловіка не пропустили. Обом тепер загрожує кримінальна відповідальність. У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон, а у діях чоловіка вбачають ухилення від призову.

Нагадаємо

Подібний випадок вже не перший. У вересні на пункті пропуску Краківець прикордонники викрили 56-річну жінку та її 39-річного зятя, які прикидалися подружжям. Вони намагалися "законно" виїхати з країни, видаючи себе за молодят.

Окрім того, прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який одружився зі своєю тещею, яка має інвалідність, для виїзду за кордон. Вони, нібити, їхали на лікування до окуліста у Варшаві.

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