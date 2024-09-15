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Видавали себе за "молодят": прикордонники викрили зятя і тещу, які вигадали схему, щоб виїхати за кордон

Київ • УНН

 • 21080 перегляди

На пункті пропуску Краківець прикордонники викрили 56-річну жінку та її 39-річного зятя, які прикидалися подружжям. Вони намагалися "законно" виїхати з країни, видаючи себе за молодят.

На пункті пропуску Краківець прикордонники затримали 56-річну жінку з 39-річним чоловіком, як виявилось - зятя із тещу, які прикинулися "молодятами", щоб виїхати з України.

Пише УНН із посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Деталі

Намагалися "законно" виїхати з країни: теща і зять спробували виїхати з України, прикидаючись молодятами.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску Краківець прикордонники Львівського загону викрили 56-річну жінку, яка намагалася потрапити до Німеччини з 39-річним чоловіком.

Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, як особа з інвалідністю І групи. Стверджували, що жінці, у зв’язку з інвалідністю, потрібен супровід. Згодом, жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем, інформують у ДПСУ.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції.

На Волині за допомогу ухилянтам виїхати за кордон повідомили про підозру правоохоронниці13.09.24, 12:25 • 11540 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКримінал та НП

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