Выдавали себя за "молодоженов": пограничники разоблачили зятя и тещу, которые придумали схему, чтобы выехать за границу
Киев • УНН
На пункте пропуска Краковец пограничники разоблачили 56-летнюю женщину и ее 39-летнего зятя, которые притворялись супругами. Они пытались «законно» выехать из страны, выдавая себя за молодоженов.
На пункте пропуска Краковец пограничники задержали 56-летнюю женщину с 39-летним мужчиной, как оказалось - зятя с тещей, которые притворились "молодоженами", чтобы выехать из Украины.
Пишет УНН с ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
Пытались "законно" выехать из страны: теща и зять попытались выехать из Украины, притворяясь молодоженами.
На границе с Польшей в пункте пропуска Краковец пограничники Львовского отряда разоблачили 56-летнюю женщину, пытавшуюся попасть в Германию с 39-летним мужчиной.
Жена якобы ехала лечиться в Германию, как лицо с инвалидностью I группы. Утверждали, что женщине, в связи с инвалидностью нужно сопровождение. Впоследствии, женщина призналась, что мужчина на самом деле приходится ей зятем, информируют в ГПСУ.
Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию.
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