Выдавали себя за "молодоженов": пограничники разоблачили зятя и тещу, которые придумали схему, чтобы выехать за границу

На пункте пропуска Краковец пограничники задержали 56-летнюю женщину с 39-летним мужчиной, как оказалось - зятя с тещей, которые притворились "молодоженами", чтобы выехать из Украины.

Пишет УНН с ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Пытались "законно" выехать из страны: теща и зять попытались выехать из Украины, притворяясь молодоженами.

На границе с Польшей в пункте пропуска Краковец пограничники Львовского отряда разоблачили 56-летнюю женщину, пытавшуюся попасть в Германию с 39-летним мужчиной.

Жена якобы ехала лечиться в Германию, как лицо с инвалидностью I группы. Утверждали, что женщине, в связи с инвалидностью нужно сопровождение. Впоследствии, женщина призналась, что мужчина на самом деле приходится ей зятем, информируют в ГПСУ.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию.

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