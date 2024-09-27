На границе с Венгрией остановили мужчину, который женился на старшей на 36 лет теще

На границе с Венгрией пограничники остановили супругов с большой разницей в возрасте: мужчина сопровождал за границу жену с инвалидностью старше его на 36 лет. При этом оказалось, что на самом деле мужчина в попытке уклониться от мобилизации женился на собственной теще. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, пишет УНН.

Детали

В пункте пропуска "Тиса" при попытке выезда из Украины микроавтобусом, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки, остановили 42-летнего мужчину родом из Хмельницкой области и его 78-летнюю жену, которая родилась в Луганской области. Брак они зарегистрировали в одном из отделов ГРАГСов Киева в прошлом году.

Основанием выезда за границу для мужчины должна была служить инвалидность жены. Он рассказал пограничникам, что сопровождает ее на лечение в Италию. Но пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней "жены на бумаге", которая на самом деле является его тещей.

Впоследствии мужчина признался, что с ее дочерью находится в гражданском браке и имел целью попасть в Италию к своему ребенку и настоящей жене. А теща согласилась на такую сделку, чтобы помочь зятю получить отсрочку от призыва на военную службу, а также с выездом за границу - говорится в сообщении.

Через границу пограничники мужчину не пропустили. Обоим теперь грозит уголовная ответственность. В действиях женщины усматривают признаки уголовного преступления, а именно незаконной переправки лиц через государственную границу, а в действиях мужчины видят уклонение от призыва.

Напомним

Подобный случай уже не первый. В сентябре на пункте пропуска Краковец пограничники разоблачили 56-летнюю женщину и ее 39-летнего зятя, которые притворялись супругами. Они пытались "законно" выехать из страны, выдавая себя за молодоженов.

Кроме того, пограничники разоблачили 28-летнего мужчину, который женился на своей теще, которая имеет инвалидность, для выезда за границу. Они, якобы, ехали на лечение к окулисту в Варшаве.

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