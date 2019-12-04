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На Київщині виявили депутата, що керував авто напідпитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У місті Обухів Київської області правоохоронці виявили за кермом нетверезого депутата районної ради. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, в Обухові група реагування патрульної поліції зупинила водія за створення аварійної ситуації на перехресті вул. Київська та вул. Каштанова.

Як виявилося, за кермом легковика перебував депутат районної ради. З його авто був відчутний запах алкоголю, тому правоохоронці запропонували пройти тест на алкогольне сп’яніння при свідках. Однак, чоловік відмовився.

Поліцейські склали адміністративний протокол згідно п.п. ПДР 2.5 за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи іншого сп'яніння) КУпАП. Санкція статті передбачає стягнення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Нагадаємо, у Гайсині затримали прокурора, який керував авто у стані алкогольного сп’яніння.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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