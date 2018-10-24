На Київщині вилучили близько 500 тонн контрафактних нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці у ході обшуків виявили на території Київщини майже 500 тонн контрафактного пального. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 співробітниками СБУ та слідчими Голосіївського УП ГУ НП м. Києві в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом введення в обіг небезпечної продукції, виявлено на території Київської області понад 500 тонн контрафактних паливно-мастильних матеріалів”, — йдеться у повідомленні.
Підставою для проведення обшуків стали результати досліджень зразків пального, отриманих у ході проведення оперативної закупки, які показали, що дана продукція виготовлена з неякісної сировини та не відповідає державним стандартам.
Також на території Голосіївського району столиці зафіксовано факти діяльності нафтобаз зі зберігання паливно-мастильних матеріалів без наявних на час обшуку будь-яких дозвільних документів на даний вид діяльності.
У ході слідчих дій в місцях зберігання та збуту нафтопродуктів вилучено фінансову документацію, а також зразки, які будуть скеровані для проведення відповідних експертиз.
Також судом вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Досудове розслідування кримінального провадження за ст. 227 КК України триває. Проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили.
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