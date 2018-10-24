В Киевской области изъяли около 500 тонн контрафактных нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Столичные правоохранители в ходе обысков обнаружили на территории Киевской области почти 500 тонн контрафактного горючего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 1 сотрудники СБУ и следователи Голосеевского УП ГУ ЧП м. Киеве в рамках уголовного производства, начатого по факту введения в оборот опасной продукции, обнаружили на территории Киевской области более 500 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов”, — говорится в сообщении.
Основанием для проведения обысков стали результаты исследований образцов топлива, полученных в ходе проведения оперативной закупки, которые показали, что данная продукция изготовлена из некачественного сырья и не соответствует государственным стандартам.
Также на территории Голосеевского района столицы зафиксированы факты деятельности нефтебаз по хранению горюче-смазочных материалов без имеющихся на время обыска каких-либо разрешительных документов на данный вид деятельности.
В ходе следственных действий в местах хранения и сбыта нефтепродуктов изъята финансовая документация, а также образцы, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.
Также судом решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Досудебное расследование уголовного производства по ст. 227 УК Украины продолжается. Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления и лиц, его совершивших.
Напомним, 17 октября Кабмин поручил АМКУ проверить правомерность повышения цен на горючее.