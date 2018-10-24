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В Киевской области изъяли около 500 тонн контрафактных нефтепродуктов

В Киевской области изъяли около 500 тонн контрафактных нефтепродуктов

Киев  •  УНН

 • 9368 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Столичные правоохранители в ходе обысков обнаружили на территории Киевской области почти 500 тонн контрафактного горючего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 1 сотрудники СБУ и следователи Голосеевского УП ГУ ЧП м. Киеве в рамках уголовного производства, начатого по факту введения в оборот опасной продукции, обнаружили на территории Киевской области более 500 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов”, — говорится в сообщении.

Основанием для проведения обысков стали результаты исследований образцов топлива, полученных в ходе проведения оперативной закупки, которые показали, что данная продукция изготовлена ​​из некачественного сырья и не соответствует государственным стандартам.

Также на территории Голосеевского района столицы зафиксированы факты деятельности нефтебаз по хранению горюче-смазочных материалов без имеющихся на время обыска каких-либо разрешительных документов на данный вид деятельности.

В ходе следственных действий в местах хранения и сбыта нефтепродуктов изъята финансовая документация, а также образцы, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Также судом решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Досудебное расследование уголовного производства по ст. 227 УК Украины продолжается. Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления и лиц, его совершивших.

Напомним, 17 октября Кабмин поручил АМКУ проверить правомерность повышения цен на горючее.

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