На Хмельниччині вночі знищили чотири "шахеди"
Київ • УНН
Вночі сили ППО знищили 4 БпЛА типу "Shahed" у Хмельницькій області. Влучань в інфраструктуру не було, пожежу на приватній ділянці ліквідовано, постраждалих немає.
У Хмельницькій області вночі сили ППО знищили 4 ворожі дрони типу "Shahed". Влучань в інфраструктуру не було, пожежу на приватній ділянці ліквідовано, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА типу "Shahed". Влучань в об'єкти інфраструктури не було. Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС. Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило
Прикарпаття зазнало ворожої атаки: постраждалих немає03.10.24, 07:25 • 37382 перегляди