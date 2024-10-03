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На Хмельниччині вночі знищили чотири "шахеди"

На Хмельниччині вночі знищили чотири "шахеди"

Київ • УНН

 • 13311 перегляди

Вночі сили ППО знищили 4 БпЛА типу "Shahed" у Хмельницькій області. Влучань в інфраструктуру не було, пожежу на приватній ділянці ліквідовано, постраждалих немає.

У Хмельницькій області вночі сили ППО знищили 4 ворожі дрони типу "Shahed". Влучань в інфраструктуру не було, пожежу на приватній ділянці ліквідовано, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА типу "Shahed". Влучань в об'єкти інфраструктури не було. Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС. Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило

- написав Тюрін.

Прикарпаття зазнало ворожої атаки: постраждалих немає03.10.24, 07:25 • 37382 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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