В Хмельницкой области ночью уничтожили четыре "шахеда"

В Хмельницкой области ночью силы ПВО уничтожили 4 вражеских дрона типа "Shahed". Попаданий в инфраструктуру не было, пожар на частном участке ликвидирован, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили 4 вражеских БпЛА типа "Shahed". Попаданий в объекты инфраструктуры не было. Пожар на огороде частного сектора оперативно ликвидировали силы ГСЧС. По состоянию на этот час, обращений о травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало - написал Тюрин.

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