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На Херсонщині ППО збила три "шахеди"

На Херсонщині ППО збила три "шахеди"

Київ • УНН

 • 28800 перегляди

Підрозділи протиповітряної оборони в Херсонській області вночі збили 3 безпілотники-камікадзе іранського виробництва, якими російські війська обстрілюють Україну.

На Херсонщині підрозділами ППО було збито 3 БпЛА типу "Shahed-131/136". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.

Близько опівночі ворог атакував південні регіони дронами-камікадзе. На Херсонщині, в операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 3 БпЛА типу "Shahed-131/136"

- йдеться в повідомленні.

Сили оборони додають, що обійшлося без руйнувань та постраждалих

Доповнення

Російські війська вночі обстріляли село Львове у Херсонській області. Окупанти обстріляли населений пункт близько першої години ночі. На подвір'ї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 83-річна жінка.

На Дніпропетровщині вночі знищили 10 "шахедів", під ударом були об'єкти енергетики та інфраструктури - ОВА13.02.24, 08:14 • 25575 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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