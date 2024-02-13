На Херсонщині ППО збила три "шахеди"
Київ • УНН
Підрозділи протиповітряної оборони в Херсонській області вночі збили 3 безпілотники-камікадзе іранського виробництва, якими російські війська обстрілюють Україну.
На Херсонщині підрозділами ППО було збито 3 БпЛА типу "Shahed-131/136". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.
Близько опівночі ворог атакував південні регіони дронами-камікадзе. На Херсонщині, в операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 3 БпЛА типу "Shahed-131/136"
Сили оборони додають, що обійшлося без руйнувань та постраждалих
Доповнення
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