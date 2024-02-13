На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"

На Херсонщине подразделениями ПВО было сбито 3 БпЛА типа "Shahed-131/136". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Около полуночи враг атаковал южные регионы дронами-камикадзе. На Херсонщине, в операционной зоне Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбито 3 БпЛА типа "Shahed-131/136" - говорится в сообщении.

Силы обороны добавляют, что обошлось без разрушений и пострадавших

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Российские войска ночью обстреляли село Львов в Херсонской области. Оккупанты обстреляли населенный пункт около часа ночи. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 83-летняя женщина.

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