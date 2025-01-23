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МЗС заявило, яку спільну мету щодо війни поділяє Україна та адміністрація Трампа

МЗС заявило, яку спільну мету щодо війни поділяє Україна та адміністрація Трампа

Київ • УНН

 • 18242 перегляди

Україна та нова адміністрація Трампа мають спільну мету - досягнення справедливого миру якомога швидше. Конкретні кроки та параметри будуть обговорюватися під час зустрічі президентів двох країн.

Київ й нова адміністрація президента США Дональда Трампа поділяють одну спільну мету - це досягнення справедливого миру в Україні якомога швидше. Проте те, яким чином досягати цієї мети буде йтися на переговорах, насамперед зустрічі президентів України та США.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Тихого попросили прокоментувати заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Україні та росії доведеться піти на поступки для завершення війни.

Те, що стосується заяв про компроміси, про подальше мирне врегулювання, переговори, дочекаймося офіційних контактів української та американської сторін. Під час цих контактів особистих буде змога обговорити всі параметри, підходи, ключові деталі

- сказав Тихий коментуючи слова Рубіо.

Окрім того, Тихий загалом описав українську позицію без посилань на заяву Рубіо.

Україна, українська сторона й нова адміністрація Дональда Трампа поділяють одну спільну мету - це досягнення справедливого миру в Україні якомога швидше. Україна як ніхто інший зацікавлена у відновленні миру. Проте яким чином досягати цієї мети, якими методами, якими кроками, якими конкретними параметрами - про це буде йтися на переговорах й ми чекаємо цих контактів, насамперед зустрічі президентів України та США. Вважаємо, що ця зустріч розставить всі крапки над "і"

- заявив Тихий.

Доповнення  

Тихий заявляв, що візит до України спецпредставника Кіта Келлога залишається на порядку денному й підготовка до нього триває.

22 січня повідомлялося, що The Wall Street Journal заявляло, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів.

Днями держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS Morning заявив, що Америка прагне стійкого припинення війни рф проти України, а не просто, щоб вона закінчилася, а потім поновилася через декілька років. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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