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МИД заявил, какую общую цель по войне разделяет Украина и администрация Трампа

МИД заявил, какую общую цель по войне разделяет Украина и администрация Трампа

Киев  •  УНН

 • 7359 просмотра

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Украина и новая администрация Трампа имеют общую цель - достижение справедливого мира как можно скорее. Конкретные шаги и параметры будут обсуждаться во время встречи президентов двух стран.

Киев и новая администрация президента США Дональда Трампа разделяют одну общую цель - это достижение справедливого мира в Украине как можно скорее. Однако то, каким образом достигать этой цели будет идти на переговорах, прежде всего встрече президентов Украины и США.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Тихого попросили прокомментировать заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Украине и России придется пойти на уступкидля завершения войны.

То, что касается заявлений о компромиссах, о дальнейшем мирном урегулировании, переговорах, давайте дождемся официальных контактов украинской и американской сторон. Во время этих контактов личных будет возможность обсудить все параметры, подходы, ключевые детали

- сказал Тихий комментируя слова Рубио.

Кроме того, Тихий в целом описал украинскую позицию без ссылок на заявление Рубио.

Украина, украинская сторона и новая администрация Дональда Трампа разделяют одну общую цель - это достижение справедливого мира в Украине как можно скорее. Украина как никто другой заинтересована в восстановлении мира. Однако каким образом достигать этой цели, какими методами, какими шагами, какими конкретными параметрами - об этом будет идти речь на переговорах и мы ждем этих контактов, прежде всего встречи президентов Украины и США. Считаем, что эта встреча расставит все точки над «і»

- заявил Тихий.

Дополнение  

Тихий заявлял, что визит в Украину спецпредставителя Кита Келлога остается на повестке дня и подготовка к нему продолжается.

22 января сообщалось, что The Wall Street Journal заявляло, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

На днях госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS Morning заявил, что Америка хочет устойчивого прекращения войны рф против Украины, а не просто, чтобы она закончилась, а потом возобновилась через несколько лет. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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