МЗС України відреагувало на спробу нападу на Посольство США в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Містерство закордонних справ України рішуче засуджує спробу нападу на Посольство США в Республіці Ірак. Про це йдеться в коментарі МЗС, поширеному пресслужбою дипвідомства, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України, відзначаючи нормалізацію ситуації навколо американського посольства в Багдаді, рішуче засуджує спробу нападу на Посольство Сполучених Штатів Америки в Республіці Ірак 31 грудня 2019 року”, — зазначили у міністерстві.
Дипломати, виходячи з принципів недоторканості приміщень дипломатичних місій та їхнього захисту з боку країни перебування, закликали уряд Республіки Ірак “вжити усіх належних заходів для притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення необхідного рівня безпеки іноземних дипломатичних місій у Багдаді”.
Нагадаємо, декілька тисяч демонстрантів атакували посольство США в Іраку у вівторок, 31 грудня, під час акції протесту проти американських авіаударів по військових об’єктах шиїтьских бойовиків на іракській території.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео переніс свій візит до України “на більш пізній термін” через ситуацію в Іраку.