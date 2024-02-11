Минулої доби під ударом російської армії були 12 областей України: окупанти намагалися дістати 142 об’єкти інфраструктури

За даними ситуаційного центру Міністерства оборони України, ворог використовував міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація, атакуючи 138 населених пункті, передає УНН.

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Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 12 областей України - ідеться у повідомленні.

Окупанти завдали ударів по 138 населених пунктах та 142 об’єктах інфраструктури, намагаючись поцілити з різних видів озброєння. Ворог застосовував міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.

Протягом доби на фронті відбито понад 90 атак ворога: внаслідок дій зс рф знову є загиблі та поранені серед цивільного населення

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється – інформує Military Media Center.

Нагадаємо

Керівник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомив, що наразі не помічено достатньо потужних російських з'єднань, які могли б розпочати наступ на Харків.

Жінка загинула і чоловік отримав поранення в результаті російського авіаудару по селищу Водяне в Харківській області, Україна.