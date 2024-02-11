Минулої доби під ударом російської армії були 12 областей України: окупанти намагалися дістати 142 об’єкти інфраструктури
Київ • УНН
Російські війська атакували 12 областей України з мінометів, танків, артилерії та авіації, обстрілявши 138 населених пунктів та 142 об'єкти інфраструктури, спричинивши жертви серед цивільного населення, тоді як на фронті було відбито понад 90 атак.
За даними ситуаційного центру Міністерства оборони України, ворог використовував міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація, атакуючи 138 населених пункті, передає УНН.
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 12 областей України
Окупанти завдали ударів по 138 населених пунктах та 142 об’єктах інфраструктури, намагаючись поцілити з різних видів озброєння. Ворог застосовував міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.
Протягом доби на фронті відбито понад 90 атак ворога: внаслідок дій зс рф знову є загиблі та поранені серед цивільного населення11.02.24, 10:27 • 43446 переглядiв
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