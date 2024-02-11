За прошедшие сутки под ударом российской армии были 12 областей Украины: оккупанты пытались достать 142 объекта инфраструктуры

По данным ситуационного центра Министерства обороны Украины, враг использовал минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация, атакуя 138 населенных пункте, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли удары по 138 населенным пунктам и 142 объектам инфраструктуры, пытаясь попасть из различных видов вооружения. Враг применял минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация.

В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется - информирует Military Media Center.

Напомним,

Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что пока не замечено достаточно мощных российских соединений, которые могли бы начать наступление на Харьков.

Женщина погибла и мужчина получил ранения в результате российского авиаудара по поселку Водяное в Харьковской области, Украина.