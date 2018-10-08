МВС назвало адреси, де розташовані пристрої TruCam
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Патрульна поліція України опублікувала список локацій радарів вимірювання швидкості TruCam. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Національної поліції України.
“Пристрої TruCam будуть використовуватися лише із розміщенням дорожніх знаків, які повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості. У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебуватимуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 8 жовтня пристрої вимірювання швидкості TruCam розташовані за такими адресами:
-
- м.Київ:
-
-
- Київська область:
-
-
- Волинська область:
-
-
- Донецька область:
-
-
- Житомирська область:
-
-
- Івано-Франківська область:
-
-
- Миколаївська область:
-
-
- Полтавська область:
-
-
- Рівненська область:
-
-
- Чернівецька область:
-
-
- Чернігівська область:
-
-
- Львівська область:
-
-
- Одеська область:
-
-
- Закарпатська область:
-
Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.
Раніше у МВС пояснили як і де використовуватимуться портативні пристрої вимірювання швидкості.