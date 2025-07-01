"МХП Поруч" запускає ініціативу "Відновлені": доступна реабілітація для захисників у громадах

Новий проєкт "Відновлені", спрямований на розвиток якісної реабілітації у громадах України, стартував у межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч", передає УНН.

Мета проєкту — зробити реабілітаційні послуги у селах і містах країни доступними для військових, ветеранів, їхніх родин та всіх, хто потребує фізичного чи ментального відновлення. Проєкт передбачає системний підхід: розвиток лікарень, підвищення кваліфікації фахівців, оновлення обладнання та налагодження ефективної взаємодії між медичними командами.

Програма охоплює 13 лікарень у громадах з Вінницької, Київської, Черкаської, Сумської, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Серед них — Ладижинська ЦРЛ, Канівська, Баришівська, Миронівська ЛВЛ, Миронівська обласна лікарня, Городенківська, Корсунь-Шевченківська багатопрофільні лікарні, Петриківська ЦРЛ, а також Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни в Циблях, Сумська обласна клінічна спеціалізована лікарня у м. Ромни, МТО МВС у Києві та Золочівська ЦРЛ.

"У межах програми "МХП Поруч" відбувається важливий професійний діалог між фахівцями: керівниками закладів, завідувачами відділень, фізичними терапевтами. Ми ділимося власним досвідом організації реабілітаційної допомоги як для цивільного населення, так і для військових. Такий обмін практиками — надзвичайно цінний для всіх нас", — Петро Скобляк, завідувач нейрореабілітаційного відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Проєкт стартував із тренінгу для медичних директорів та завідуючих реабілітаційними відділеннями по управлінню та розвитку реабілітаційних послуг, а також особливостям керування мультидисціпланирними командами.

Далі в межах проекту заплановано комплексне навчання для фізичних терапевтів та ерготерапевтів від Українського католицького університету - це 6 навчальних модулів для поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних професійних навичок з реабілітації. Базою для навчання стануть п’ять лікарень із діючими реабілітаційними відділеннями.

Також для команд медичних закладів буде проведено навчання щодо особливостей комунікації та психологічної підтримки пацієнтів під час реабілітації. Навчання проведуть психологи Відділу ментального здоров'я МХП, який мають великий досвід роботи з військовими, ветеранами та родинами захисників.

Команда по залученню соціальних інвестицій Благодійного фонду "МХП-Громаді" також для всіх медзакладів проведе тренінг щодо пошуку грантових можливостей та написання грантових заявок, і в подальшому буде готова консультувати та допомагати керівникам та фахівцям медичних установ отримати додаткові можливості для покращення реабілітаційної інфрастуктури.

Додатково за результатами проекту для кожного з 13 медичних закладів буде проведено фаховий аудит та розроблено дорожні карти, які допоможуть сформувати первинні критичні потреби і комплексно підійти до по розвитку реабілітаційних послуг.

Ініціатива зосереджена не лише на фізичній реабілітації, а й на загальній якості життя пацієнтів. "Відновлені" допомагає громадам посилювати власні ресурси, щоб потрібні послуги були поруч и були максимально доступними і комфортними.

"Проєкт "Відновлені" — це відповідь на запит громад і викликів сьогодення. Ми створюємо можливості для фахового зростання медичних команд і забезпечуємо лікарні ресурсами для ефективної реабілітації. Головне — щоб люди мали доступ до якісної медицини на місцях. Це — внесок у розвиток сильної та стійкої системи охорони здоров’я в Україні, орієнтованої на потреби людей", — Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП.

"Ми розуміємо, що велика кількість ветеранів повертається з фронту з травмами різного ступеня. І кожен із них потребує реабілітаційної допомоги, адаптованої до конкретних потреб. Саме тому прагнемо вибудувати ефективну систему підтримки в громадах — щоб люди могли отримати якісну реабілітацію у громаді, без необхідності їхати в великі міста чи стикатися з тривалим очікуванням. Це важливий крок для відновлення здоров’я та повернення ветеранів до повноцінного життя", - Нікіта Бердніков, заступник декана Факультету наук про здоров’я Українського католицького університету.