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"МХП Поруч" запускает инициативу "Відновлені": доступная реабилитация для защитников в громадах

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Новый проект "Відновлені" стартовал в рамках программы "МХП Поруч", целью которой является сделать реабилитационные услуги доступными для военных, ветеранов и их семей. Программа охватывает 13 больниц в Винницкой, Киевской, Черкасской, Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

"МХП Поруч" запускает инициативу "Відновлені": доступная реабилитация для защитников в громадах

Новый проект "Відновлені", направленный на развитие качественной реабилитации в громадах Украины, стартовал в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч", передает УНН.

Цель проекта — сделать реабилитационные услуги в селах и городах страны доступными для военных, ветеранов, их семей и всех, кто нуждается в физическом или ментальном восстановлении. Проект предусматривает системный подход: развитие больниц, повышение квалификации специалистов, обновление оборудования и налаживание эффективного взаимодействия между медицинскими командами.

Программа охватывает 13 больниц в громадах Винницкой, Киевской, Черкасской, Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Среди них — Ладыжинская ЦРБ, Каневская, Барышевская, Мироновская ЛВЛ, Мироновская областная больница, Городенковская, Корсунь-Шевченковская многопрофильные больницы, Петриковская ЦРБ, а также Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны в Цыблях, Сумская областная клиническая специализированная больница в г. Ромны, МТО МВД в Киеве и Золочевская ЦРБ.

"В рамках программы "МХП Поруч" происходит важный профессиональный диалог между специалистами: руководителями учреждений, заведующими отделениями, физическими терапевтами. Мы делимся собственным опытом организации реабилитационной помощи как для гражданского населения, так и для военных.  Такой обмен практиками — чрезвычайно ценен для всех нас", — Петр Скобляк, заведующий нейрореабилитационным отделением Тернопольской областной клинической психоневрологической больницы.

Проект стартовал с тренинга для медицинских директоров и заведующих реабилитационными отделениями по управлению и развитию реабилитационных услуг, а также особенностям управления мультидисциплинарными командами. 

Далее в рамках проекта запланировано комплексное обучение для физических терапевтов и эрготерапевтов от Украинского католического университета - это 6 учебных модулей для углубления теоретических знаний и усовершенствования практических профессиональных навыков по реабилитации. Базой для обучения станут пять больниц с действующими реабилитационными отделениями.

Также для команд медицинских учреждений будет проведено обучение по особенностям коммуникации и психологической поддержке пациентов во время реабилитации. Обучение проведут психологи Отдела ментального здоровья МХП, имеющие большой опыт работы с военными, ветеранами и семьями защитников.

Команда по привлечению социальных инвестиций Благотворительного фонда "МХП-Громаді" также для всех медучреждений проведет тренинг по поиску грантовых возможностей и написанию грантовых заявок, и в дальнейшем будет готова консультировать и помогать руководителям и специалистам медицинских учреждений получить дополнительные возможности для улучшения реабилитационной инфраструктуры.

Дополнительно по результатам проекта для каждого из 13 медицинских учреждений будет проведен профессиональный аудит и разработаны дорожные карты, которые помогут сформировать первичные критические потребности и комплексно подойти к развитию реабилитационных услуг.

Инициатива сосредоточена не только на физической реабилитации, но и на общем качестве жизни пациентов. "Відновлені" помогает громадам усиливать собственные ресурсы, чтобы необходимые услуги были рядом и были максимально доступными и комфортными. 

"Проект "Відновлені" — это ответ на запрос громад и вызовов современности. Мы создаем возможности для профессионального роста медицинских команд и обеспечиваем больницы ресурсами для эффективной реабилитации. Главное — чтобы люди имели доступ к качественной медицине на местах. Это — вклад в развитие сильной и устойчивой системы здравоохранения в Украине, ориентированной на потребности людей", — Мария Мевша, руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП.

"Мы понимаем, что большое количество ветеранов возвращается с фронта с травмами разной степени. И каждый из них нуждается в реабилитационной помощи, адаптированной к конкретным потребностям. Именно поэтому стремимся выстроить эффективную систему поддержки в громадах — чтобы люди могли получить качественную реабилитацию в громаде, без необходимости ехать в крупные города или сталкиваться с длительным ожиданием. Это важный шаг для восстановления здоровья и возвращения ветеранов к полноценной жизни", - Никита Бердников, заместитель декана Факультета наук о здоровье Украинского католического университета.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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