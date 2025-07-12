Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та Всесвітній день рому: що ще відзначають 12 липня

Сьогодні, 12 липня відзначають Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та Всесвітній день рому, який сьогодні виробляється більш ніж у 60 країнах, пише УНН.

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями

12 липня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями - ініціативу, започатковану ООН у 2023 році. Його головна мета - привернути увагу до масштабної шкоди, яку спричиняють ці природні явища довкіллю, людському здоров’ю та економіці, а також закликати міжнародну спільноту до скоординованих дій.

Хоча бурі з піску та пилу є частиною природних процесів, останніми роками їхня інтенсивність і частота стрімко зростають. Основні причини - кліматичні зміни, виснаження ґрунтів, опустелювання та людська діяльність. Потужні повітряні маси здатні переносити пил на тисячі кілометрів, що призводить до погіршення якості повітря, зниження видимості, порушення роботи транспорту, руйнування інфраструктури та проблем із дихальною системою у людей.

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Всесвітній день рому

Щороку у другу суботу липня у світі святкують день одного з найпопулярніших дистильованих напоїв - рому. Цей напій, що має свої корені в Карибському регіоні, здобув визнання в багатьох країнах і сьогодні виготовляється більш ніж у 60 країнах.

Ініціатива відзначати Всесвітній день рому з’явилася у 2019 році завдяки письменнику Полу Джексону. Як експерт з міцних алкогольних напоїв і редактор Всесвітнього путівника по рому, він прагнув підвищити глобальну увагу до цього напою. Свято традиційно проводиться у суботу, щоб забезпечити зручний час для святкувань у ресторанах, барах і вдома.

Міжнародний день купання голяка

Міжнародний день купання голяка - це веселий і незвичайний щорічний захід, який традиційно святкують у другу суботу липня. Хоча це свято часто викликає усмішки та здивування, воно має глибше значення, ніж просто купання без одягу. Цей день просуває ідеї бодіпозитиву, підтримує свободу самовираження і відзначає радість повернення до природи.

Міжнародний день купання голяка - це можливість скинути всі штучні обмеження та з’єднатися з природою.

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Всесвітній день бортпровідника

Щороку 12 липня ми святкуємо Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації, вшановуючи одну з найромантичніших і найвідповідальніших професій. Стюарди та стюардеси забезпечують комфорт і безпеку пасажирів, роблячи кожен політ особливою та приємною подорожжю. Відомо, що ця професія з’явилася ще в 1930-х роках, коли авіакомпанії почали наймати фахівців для обслуговування пасажирів на борту літаків.

Перший Міжнародний день бортпровідника відзначили 31 травня 2015 року за ініціативою профспілки бортпровідників Канади, яка прагнула вшанувати відданість і професіоналізм працівників авіації з усього світу. Згодом дата була перенесена.

День різнокольорових очей

Якщо у вас очі різного кольору, то 12 липня - ваш особливий день. Варто зазначити, що близько 70-90% населення планети мають карі очі, а частка людей із гетерохромією не перевищує 1%.

Гетерохромія - це унікальна особливість, коли права і ліва райдужка очей мають різні кольори, або різні ділянки однієї райдужної оболонки відрізняються відтінками. Це явище виникає через нерівномірний розподіл меланіну - пігменту, який визначає колір очей. За даними статистики, приблизно 11 людей із 1000 мають гетерохромію, що робить її досить рідкісною.

День паперового пакета

Щорічно 12 липня відзначають неофіційне, але важливе екологічне свято - День паперового пакета. Основна ідея полягає в тому, що паперові пакети є натуральними і здатні самостійно розкладатися в природі. Це свято покликане підвищити усвідомлення серед людей про проблему забруднення довкілля, популяризувати переваги використання паперових пакетів і заохочувати до відповідального споживання та екологічного способу життя.

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День святих мучеників Прокла та Іларія

12 липня православні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. Прокл і Іларій були родичами - Прокл був дядьком молодого Іларія. Вони мешкали в місті Калліполь (сучасна Туреччина) в період жорстоких гонінь на християн. За відмову поклонятися язичницьким богам їх заарештували.

Прокл, попри жорстокі тортури, не зламався . Після численних катувань він був страчений - розіп’ятий і поранений стрілами. Його мужність надихнула Іларія, який вигукнув: "Я теж християнин!" За це юного Іларія також заарештували, катували та врешті стратили.

День святого преподобного Михаїла Малеїна

12 липня православні вшановують пам’ять святого преподобного Михаїла Малеїна. Він народився близько 894 року в заможній візантійській родині під іменем Мануйло. Спершу служив у війську імператора Лева VI, але у 18 років обрав чернечий шлях. Прийняв постриг на горі Кіминас, отримав ім’я Михаїл, а згодом заснував монастир на горі Малея, став ігуменом. Відомий суворим аскетизмом, молитвою і духовними подвигами. Помер у 962 році, був канонізований і шанується у православній церкві.

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