Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та Всесвітній день рому: що ще відзначають 12 липня

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
11 липня, 19:13 • 14275 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 96525 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 119460 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 128520 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 84247 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 79198 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 69511 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 62090 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 49210 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 38801 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
67%
751мм
Популярнi новини
Більше кирилиці, менше іноземних слів: путін затвердив "основи мовної політики"11 липня, 20:13 • 4490 перегляди
Трампу можуть відмовити у виступі у британському парламенті під час державного візиту - Sky News11 липня, 20:37 • 8162 перегляди
Масована нічна атака на Україну: Київ, Миколаїв, Кропивницький та Черкаси під ударом11 липня, 21:29 • 18102 перегляди
Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів - Politico11 липня, 22:27 • 8412 перегляди
Український МиГ-29 знищив останню переправу росіян на Запоріжжі двома авіабомбами22:54 • 11339 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 96502 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 119448 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 145607 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 168921 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 202824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 40420 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 46534 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 87118 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 105866 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 66841 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та Всесвітній день рому: що ще відзначають 12 липня

Київ • УНН

 • 660 перегляди

12 липня відзначають Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями, започаткований ООН у 2023 році, та Всесвітній день рому, який святкують у другу суботу липня. Також цього дня відзначають Міжнародний день купання голяка, Всесвітній день бортпровідника, День різнокольорових очей та День паперового пакета.

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та Всесвітній день рому: що ще відзначають 12 липня

Сьогодні, 12 липня відзначають Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та Всесвітній день рому, який сьогодні виробляється більш ніж у 60 країнах, пише УНН.

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями

12 липня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями - ініціативу, започатковану ООН у 2023 році. Його головна мета - привернути увагу до масштабної шкоди, яку спричиняють ці природні явища довкіллю, людському здоров’ю та економіці, а також закликати міжнародну спільноту до скоординованих дій.

Хоча бурі з піску та пилу є частиною природних процесів, останніми роками їхня інтенсивність і частота стрімко зростають. Основні причини - кліматичні зміни, виснаження ґрунтів, опустелювання та людська діяльність. Потужні повітряні маси здатні переносити пил на тисячі кілометрів, що призводить до погіршення якості повітря, зниження видимості, порушення роботи транспорту, руйнування інфраструктури та проблем із дихальною системою у людей.

Наслідки буревію на Київщині: знеструмлено десятки тисяч господарств у низці громад 10.07.25, 21:04 • 2764 перегляди

Всесвітній день рому

Щороку у другу суботу липня у світі святкують день одного з найпопулярніших дистильованих напоїв - рому. Цей напій, що має свої корені в Карибському регіоні, здобув визнання в багатьох країнах і сьогодні виготовляється більш ніж у 60 країнах. 

Ініціатива відзначати Всесвітній день рому з’явилася у 2019 році завдяки письменнику Полу Джексону. Як експерт з міцних алкогольних напоїв і редактор Всесвітнього путівника по рому, він прагнув підвищити глобальну увагу до цього напою. Свято традиційно проводиться у суботу, щоб забезпечити зручний час для святкувань у ресторанах, барах і вдома.

Міжнародний день купання голяка

Міжнародний день купання голяка - це веселий і незвичайний щорічний захід, який традиційно святкують у другу суботу липня. Хоча це свято часто викликає усмішки та здивування, воно має глибше значення, ніж просто купання без одягу. Цей день просуває ідеї бодіпозитиву, підтримує свободу самовираження і відзначає радість повернення до природи.

Міжнародний день купання голяка - це можливість скинути всі штучні обмеження та з’єднатися з природою.

З початку червня в Україні на водоймах сталося 10 інцидентів з дітьми: поліція нагадала правила безпеки19.06.25, 14:48 • 2197 переглядiв

Всесвітній день бортпровідника

Щороку 12 липня ми святкуємо Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації, вшановуючи одну з найромантичніших і найвідповідальніших професій. Стюарди та стюардеси забезпечують комфорт і безпеку пасажирів, роблячи кожен політ особливою та приємною подорожжю. Відомо, що ця професія з’явилася ще в 1930-х роках, коли авіакомпанії почали наймати фахівців для обслуговування пасажирів на борту літаків.

Перший Міжнародний день бортпровідника відзначили 31 травня 2015 року за ініціативою профспілки бортпровідників Канади, яка прагнула вшанувати відданість і професіоналізм працівників авіації з усього світу. Згодом дата була перенесена.

День різнокольорових очей

Якщо у вас очі різного кольору, то 12 липня - ваш особливий день. Варто зазначити, що близько 70-90% населення планети мають карі очі, а частка людей із гетерохромією не перевищує 1%. 

Гетерохромія - це унікальна особливість, коли права і ліва райдужка очей мають різні кольори, або різні ділянки однієї райдужної оболонки відрізняються відтінками. Це явище виникає через нерівномірний розподіл меланіну - пігменту, який визначає колір очей. За даними статистики, приблизно 11 людей із 1000 мають гетерохромію, що робить її досить рідкісною.

День паперового пакета

Щорічно 12 липня відзначають неофіційне, але важливе екологічне свято - День паперового пакета. Основна ідея полягає в тому, що паперові пакети є натуральними і здатні самостійно розкладатися в природі. Це свято покликане підвищити усвідомлення серед людей про проблему забруднення довкілля, популяризувати переваги використання паперових пакетів і заохочувати до відповідального споживання та екологічного способу життя.

Забруднення повітря продовжиться: дата-центру xAI Ілона Маска дозволили експлуатацію газових турбін03.07.25, 21:02 • 1413 переглядiв

День святих мучеників Прокла та Іларія

12 липня православні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія. Прокл і Іларій були родичами - Прокл був дядьком молодого Іларія. Вони мешкали в місті Калліполь (сучасна Туреччина) в період жорстоких гонінь на християн. За відмову поклонятися язичницьким богам їх заарештували.

Прокл, попри жорстокі тортури, не зламався . Після численних катувань він був страчений - розіп’ятий і поранений стрілами. Його мужність надихнула Іларія, який вигукнув: "Я теж християнин!" За це юного Іларія також заарештували, катували та врешті стратили.

День святого преподобного Михаїла Малеїна

12 липня православні вшановують пам’ять святого преподобного Михаїла Малеїна. Він народився близько 894 року в заможній візантійській родині під іменем Мануйло. Спершу служив у війську імператора Лева VI, але у 18 років обрав чернечий шлях. Прийняв постриг на горі Кіминас, отримав ім’я Михаїл, а згодом заснував монастир на горі Малея, став ігуменом. Відомий суворим аскетизмом, молитвою і духовними подвигами. Помер у 962 році, був канонізований і шанується у православній церкві.

Ватикан відкрив "Кімнату Костянтина" Рафаеля після 10 років реставрації27.06.25, 15:18 • 2712 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Суспільство
Організація Об'єднаних Націй
Канада
Туреччина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9