Ватикан відкрив "Кімнату Костянтина" Рафаеля після 10 років реставрації

Після 10 років реставрації повертається "Кімната Костянтина", одна з чотирьох, створених генієм епохи Відродження Рафаелем Санті (1483-1520).

Передає УНН іх посиланням на Associated Press.

Деталі

Музеї Ватикану в четвер, після десятиліття копіткої реставрації відкрили останню і найважливішу з відреставрованих кімнат Рафаеля.

Велична Зала Костянтина в Апостольському палаці Ватикану, де знаходиться шедевр Рафаеля із зображенням перемоги Костянтина над Максенцієм на Мільванському мосту, повернула собі первісну пишноту, пишуть ЗМІ.

Несподіване відкриття

Десятирічний проект з очищення та реставрації найбільшої з чотирьох кімнат Рафаеля виявив нову техніку фрескового розпису. Наразі відомо, що Рафаель Са́нті (італ. Raffaello Santi), - геній Ренесансу, художник і архітектор, - використовував у цій роботі олійну фарбу безпосередньо на стіні. Він розташував сітку з цвяхів, вбудованих у стіни, щоб утримувати на місці поверхню зі смоли, на якій він малював.

Десятирічний проект з очищення та реставрації найбільшої з чотирьох кімнат Рафаеля відкрив нову техніку фрескового живопису, яку суперзірка Рафаель використовував олійну фарбу безпосередньо на стіні і влаштовував сітку цвяхів, вбитих у стіни, щоб утримувати на місці смоляну поверхню, на якій він малював.

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Що являє собою ця кімната, над реставрацією якої працювали протягом 10 років?

Це приймальня, що була розписана Рафаелем та його учнями в першій чверті 1500-х років, Вона присвячена римському імператору IV століття Костянтину, чиє прийняття християнства сприяло поширенню віри по всій Римській імперії.

Приміщення були спроектовані як апартаменти для Папи Юлія II (1503-1513), який на початку XVI століття.

Папа Юлій II викликав молодого Рафаеля Санті з Флоренції до Риму в 1508 році, щоб він прикрасив собі нову приватну квартиру в Апостольському палаці, давши тоді 25-річному юнакові велике замовлення на піку його художньої творчості.

Можливо, метою Юлія II було перевершити апартаменти свого попередника та суперника Олександра VI (1492-1503), оскільки "Кімнати Рафаеля" розташовані безпосередньо над кімнатами колишнього понтифіка могутньої родини Борджіа. Однак ці кімнати були завершені лише після смерті Юлія II та самого Рафаеля.

Щодо техніки проєкту. Вже тоді ходили чутки, що Рафаель хотів прикрасити кімнати не фресками, а олійною фарбою прямо на стіні. Таким чином, можна було надати зображенням більшої яскравості.

За словами Фабіо П'яченціні, одного з головних реставраторів, багаторічна реставрація кімнати Костянтина довела - ці італійського живописця, графіка і архітектора умбрійської та римської школи, були дійсно правильними.

До речі техніки Ватикану виявив, що "Справедливість" і "Ввічливість", - тобто дві жіночі фігури в протилежних кутах зали, - насправді є картинами, написаними олією на стіні, а не фресками. В цьому випадку фарба наносилася на мокру штукатурку. За словами фахівців, ці зображення, очевидно, були роботою самого Рафаеля.

Доповнення

Рафаель помер 6 квітня 1520 року у віці 37 років, до того, як залу вдалося завершити. Решта розписів у кімнаті були фресками, виконаними його учнями, які не змогли опанувати техніку олійного живопису.

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