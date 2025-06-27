Ватикан открыл «Зал Константина» Рафаэля после 10 лет реставрации

После 10 лет реставрации возвращается "Комната Константина", одна из четырех, созданных гением эпохи Возрождения Рафаэлем Санти (1483-1520).

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

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Музеи Ватикана в четверг, после десятилетия кропотливой реставрации, открыли последнюю и самую важную из отреставрированных комнат Рафаэля.

Величественный Зал Константина в Апостольском дворце Ватикана, где находится шедевр Рафаэля с изображением победы Константина над Максенцием на Мильванском мосту, вернул себе первоначальную пышность, пишут СМИ.

Неожиданное открытие

Десятилетний проект по очистке и реставрации самой большой из четырех комнат Рафаэля выявил новую технику фресковой росписи. В настоящее время известно, что Рафаэль Санти (итал. Raffaello Santi), - гений Ренессанса, художник и архитектор, - использовал в этой работе масляную краску непосредственно на стене. Он расположил сетку из гвоздей, встроенных в стены, чтобы удерживать на месте поверхность из смолы, на которой он рисовал.

Десятилетний проект по очистке и реставрации самой большой из четырех комнат Рафаэля открыл новую технику фресковой живописи, которую суперзвезда Рафаэль использовал: масляную краску непосредственно на стене и устраивал сетку гвоздей, вбитых в стены, чтобы удерживать на месте смоляную поверхность, на которой он рисовал.

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Что представляет собой эта комната, над реставрацией которой работали в течение 10 лет?

Это приемная, расписанная Рафаэлем и его учениками в первой четверти 1500-х годов. Она посвящена римскому императору IV века Константину, чье принятие христианства способствовало распространению веры по всей Римской империи.

Помещения были спроектированы как апартаменты для Папы Юлия II (1503-1513), который в начале XVI века.

Папа Юлий II вызвал молодого Рафаэля Санти из Флоренции в Рим в 1508 году, чтобы он украсил себе новую частную квартиру в Апостольском дворце, дав тогда 25-летнему юноше большой заказ на пике его художественного творчества.

Возможно, целью Юлия II было превзойти апартаменты своего предшественника и соперника Александра VI (1492-1503), поскольку "Комнаты Рафаэля" расположены непосредственно над комнатами бывшего понтифика могущественной семьи Борджиа. Однако эти комнаты были завершены только после смерти Юлия II и самого Рафаэля.

Относительно техники проекта. Уже тогда ходили слухи, что Рафаэль хотел украсить комнаты не фресками, а масляной краской прямо на стене. Таким образом, можно было придать изображениям большей яркости.

По словам Фабио Пьяченцини, одного из главных реставраторов, многолетняя реставрация комнаты Константина доказала — эти идеи итальянского живописца, графика и архитектора умбрийской и римской школы были действительно правильными.

Кстати, техники Ватикана обнаружили, что "Справедливость" и "Вежливость", то есть две женские фигуры в противоположных углах зала, на самом деле являются картинами, написанными маслом на стене, а не фресками. В этом случае краска наносилась на мокрую штукатурку. По словам специалистов, эти изображения, очевидно, были работой самого Рафаэля.

Дополнение

Рафаэль умер 6 апреля 1520 года в возрасте 37 лет, до того, как зал удалось завершить. Остальные росписи в комнате были фресками, выполненными его учениками, которые не смогли освоить технику масляной живописи.

Напомним

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