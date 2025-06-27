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Ватикан открыл «Зал Константина» Рафаэля после 10 лет реставрации

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Музеи Ватикана представили отреставрированный «Зал Константина», последний из четырех залов, расписанных Рафаэлем и его учениками. В ходе 10-летнего проекта была обнаружена новая техника: Рафаэль использовал масляные краски на стене для большей яркости.

Ватикан открыл «Зал Константина» Рафаэля после 10 лет реставрации

После 10 лет реставрации возвращается "Комната Константина", одна из четырех, созданных гением эпохи Возрождения Рафаэлем Санти (1483-1520).

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Подробности

Музеи Ватикана в четверг, после десятилетия кропотливой реставрации, открыли последнюю и самую важную из отреставрированных комнат Рафаэля.

Величественный Зал Константина в Апостольском дворце Ватикана, где находится шедевр Рафаэля с изображением победы Константина над Максенцием на Мильванском мосту, вернул себе первоначальную пышность, пишут СМИ.

Неожиданное открытие

Десятилетний проект по очистке и реставрации самой большой из четырех комнат Рафаэля выявил новую технику фресковой росписи. В настоящее время известно, что Рафаэль Санти (итал. Raffaello Santi), - гений Ренессанса, художник и архитектор, - использовал в этой работе масляную краску непосредственно на стене. Он расположил сетку из гвоздей, встроенных в стены, чтобы удерживать на месте поверхность из смолы, на которой он рисовал.

Десятилетний проект по очистке и реставрации самой большой из четырех комнат Рафаэля открыл новую технику фресковой живописи, которую суперзвезда Рафаэль использовал: масляную краску непосредственно на стене и устраивал сетку гвоздей, вбитых в стены, чтобы удерживать на месте смоляную поверхность, на которой он рисовал.

В Ватикане рассказали об открытии Зала Константина

Что представляет собой эта комната, над реставрацией которой работали в течение 10 лет?

Это приемная, расписанная Рафаэлем и его учениками в первой четверти 1500-х годов. Она посвящена римскому императору IV века Константину, чье принятие христианства способствовало распространению веры по всей Римской империи.

Помещения были спроектированы как апартаменты для Папы Юлия II (1503-1513), который в начале XVI века.

Папа Юлий II вызвал молодого Рафаэля Санти из Флоренции в Рим в 1508 году, чтобы он украсил себе новую частную квартиру в Апостольском дворце, дав тогда 25-летнему юноше большой заказ на пике его художественного творчества.

Возможно, целью Юлия II было превзойти апартаменты своего предшественника и соперника Александра VI (1492-1503), поскольку "Комнаты Рафаэля" расположены непосредственно над комнатами бывшего понтифика могущественной семьи Борджиа. Однако эти комнаты были завершены только после смерти Юлия II и самого Рафаэля.

Относительно техники проекта. Уже тогда ходили слухи, что Рафаэль хотел украсить комнаты не фресками, а масляной краской прямо на стене. Таким образом, можно было придать изображениям большей яркости.

По словам Фабио Пьяченцини, одного из главных реставраторов, многолетняя реставрация комнаты Константина доказала — эти идеи итальянского живописца, графика и архитектора умбрийской и римской школы были действительно правильными.

Кстати, техники Ватикана обнаружили, что "Справедливость" и "Вежливость", то есть две женские фигуры в противоположных углах зала, на самом деле являются картинами, написанными маслом на стене, а не фресками. В этом случае краска наносилась на мокрую штукатурку. По словам специалистов, эти изображения, очевидно, были работой самого Рафаэля.

Дополнение

Рафаэль умер 6 апреля 1520 года в возрасте 37 лет, до того, как зал удалось завершить. Остальные росписи в комнате были фресками, выполненными его учениками, которые не смогли освоить технику масляной живописи.

Напомним

Более 100 реликвий Наполеона, включая его культовую двурогую шляпу, выставлено в Париже перед одним из важнейших аукционов. Экспозиция с гипнотической музыкой и туманом позволяет прикоснуться к истории.

В Ватикане выпустили первые почтовые марки с Папой Львом XIV28.05.25, 11:43 • 2508 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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