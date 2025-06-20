Культовий капелюх Наполеона та інші реліквії виставлено в Парижі перед аукціоном

Експерти вважають новий "наполеонівський" аукціон одним з найважливіших з коли-небудь організованих. Наразі У Парижі виставлено понад 100 реліквій, які колись належали видатному французькому державному діячу.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Понад 100 реліквій, що пов'язані з видатним французьким діячем, полководцем, першим консулом Французької Республіки Наполеоном Бонапартом - виставлені в Парижі перед тим, що експерти називають одним із найважливіших аукціонів, які було проведено коли-небудь.

Це не просто музейні експонати. Це фрагменти життя, яке змінило історію. Ви можете буквально тримати частинку світу Наполеона в руках - пояснив Луї-Ксав'є Жозеф, керівник відділу європейських меблів Sotheby's, який допоміг зібрати цю скарбницю.

Що саме складає грандіозний "наполеонівський" лот?

"Цвях" програми, або центральний лот - це символічний бікорн Наполеона, чорний фетровий капелюх, який він носив у бою.

Капелюх з крилами, розташованими паралельно плечам, щоб і солдати, і вороги могли миттєво помітити його крізь пороховий туман.

Серед об'єктів також:

пошарпана військова кашкетка;

рукав від червоного оксамитового пальто;

документи про розлучення, які поклали край одному з найпроблемніших романів в історії - з Жозефіною, імператрицею, яка переслідувала його до кінця.

рукописний кодицил останньої волі та заповіту Наполеона, написаний під час параноїдальної хвороби на острові Святої Єлени.

Видовищна експозиція речей, що належали Наполеону Бонапарту

Виставка створена відомим дизайнером Жаном-Шарлем де Кастельбажаком. Він одягав Леді Гагу та Папу Івана Павла II.

Я хотів електрифікувати історію. .. Це не мавзолей, це інсталяція популярної культури пояснює дизайнер.

Сьогоднішні колекціонери купують предмети наполеонівської епохи так, ніби вони купують гітару Джимі Хендрікса. Вони хочуть кабінет курйозів, - додає фахівець.

Кастельбажак наповнив виставку "туманом, гіпнотичною музикою та захопливими кімнатами".

одна натхненна камуфляжними кольорами Фонтенбло;

інша — легендарним розкладним ліжком Наполеона.

Я подумав про туман біля входу до будівлі Sotheby's, тому що стихії природи були співучасниками стратегії Наполеона - пояснює дизайнер.

Нагадаємо

УНН вже повідомляв, що на аукціоні Sotheby's планують виставити особисті речі Наполеона Бонапарта з приватної колекції. Серед лотів — бікорн, геральдичний меч та особисті реліквії імператора.

Режисер фільму Рідлі Скотт порівняв першого імператора Франції Наполеона Бонапарта з Адольфом Гітлером та іншими одіозними історичними фігурами. Таке порівняння викликало критику з боку французів.

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