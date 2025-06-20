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Культовий капелюх Наполеона та інші реліквії виставлено в Парижі перед аукціоном

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Понад 100 реліквій Наполеона, включаючи його культовий дворогий капелюх, виставлено в Парижі перед одним з найважливіших аукціонів. Експозиція з гіпнотичною музикою та туманом дозволяє доторкнутися до історії.

Культовий капелюх Наполеона та інші реліквії виставлено в Парижі перед аукціоном

Експерти вважають новий "наполеонівський" аукціон одним з найважливіших з коли-небудь організованих. Наразі У Парижі виставлено понад 100 реліквій, які колись належали видатному французькому державному діячу.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Понад 100 реліквій, що пов'язані з видатним французьким діячем, полководцем, першим консулом Французької Республіки Наполеоном Бонапартом - виставлені в Парижі перед тим, що експерти називають одним із найважливіших аукціонів, які було проведено коли-небудь.

Це не просто музейні експонати. Це фрагменти життя, яке змінило історію. Ви можете буквально тримати частинку світу Наполеона в руках

- пояснив Луї-Ксав'є Жозеф, керівник відділу європейських меблів Sotheby's, який допоміг зібрати цю скарбницю. 

Що саме складає грандіозний "наполеонівський" лот?

"Цвях" програми, або центральний лот - це символічний бікорн Наполеона, чорний фетровий капелюх, який він носив у бою. 

Капелюх з крилами, розташованими паралельно плечам, щоб і солдати, і вороги могли миттєво помітити його крізь пороховий туман. 

Серед об'єктів також:

  • пошарпана військова кашкетка;
    • рукав від червоного оксамитового пальто;
      • документи про розлучення, які поклали край одному з найпроблемніших романів в історії - з Жозефіною, імператрицею, яка переслідувала його до кінця.
        • рукописний кодицил останньої волі та заповіту Наполеона, написаний під час параноїдальної хвороби на острові Святої Єлени.

          Видовищна експозиція речей, що належали Наполеону Бонапарту

          Виставка створена відомим дизайнером Жаном-Шарлем де Кастельбажаком. Він одягав Леді Гагу та Папу Івана Павла II.

          Я хотів електрифікувати історію. .. Це не мавзолей, це інсталяція популярної культури

          пояснює дизайнер.

          Сьогоднішні колекціонери купують предмети наполеонівської епохи так, ніби вони купують гітару Джимі Хендрікса. Вони хочуть кабінет курйозів, - додає фахівець.

          Кастельбажак наповнив виставку "туманом, гіпнотичною музикою та захопливими кімнатами".

          • одна натхненна камуфляжними кольорами Фонтенбло;
            • інша — легендарним розкладним ліжком Наполеона.

              Я подумав про туман біля входу до будівлі Sotheby's, тому що стихії природи були співучасниками стратегії Наполеона

              - пояснює дизайнер.

              Нагадаємо

              УНН вже повідомляв, що на аукціоні Sotheby's планують виставити особисті речі Наполеона Бонапарта з приватної колекції. Серед лотів — бікорн, геральдичний меч та особисті реліквії імператора.

              Режисер фільму Рідлі Скотт порівняв першого імператора Франції Наполеона Бонапарта з Адольфом Гітлером та іншими одіозними історичними фігурами. Таке порівняння викликало критику з боку французів.

              Археологи знайшли золоті монети, на яких зображено незаконного імператора Римської імперії12.01.25, 10:08 • 81796 переглядiв

              Ігор Тележніков

              Ігор Тележніков

              КультураНовини Світу
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              Париж
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