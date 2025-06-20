Культовий капелюх Наполеона та інші реліквії виставлено в Парижі перед аукціоном
Київ • УНН
Понад 100 реліквій Наполеона, включаючи його культовий дворогий капелюх, виставлено в Парижі перед одним з найважливіших аукціонів. Експозиція з гіпнотичною музикою та туманом дозволяє доторкнутися до історії.
Експерти вважають новий "наполеонівський" аукціон одним з найважливіших з коли-небудь організованих. Наразі У Парижі виставлено понад 100 реліквій, які колись належали видатному французькому державному діячу.
Передає УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Понад 100 реліквій, що пов'язані з видатним французьким діячем, полководцем, першим консулом Французької Республіки Наполеоном Бонапартом - виставлені в Парижі перед тим, що експерти називають одним із найважливіших аукціонів, які було проведено коли-небудь.
Це не просто музейні експонати. Це фрагменти життя, яке змінило історію. Ви можете буквально тримати частинку світу Наполеона в руках
Що саме складає грандіозний "наполеонівський" лот?
"Цвях" програми, або центральний лот - це символічний бікорн Наполеона, чорний фетровий капелюх, який він носив у бою.
Капелюх з крилами, розташованими паралельно плечам, щоб і солдати, і вороги могли миттєво помітити його крізь пороховий туман.
Серед об'єктів також:
- пошарпана військова кашкетка;
- рукав від червоного оксамитового пальто;
- документи про розлучення, які поклали край одному з найпроблемніших романів в історії - з Жозефіною, імператрицею, яка переслідувала його до кінця.
- рукописний кодицил останньої волі та заповіту Наполеона, написаний під час параноїдальної хвороби на острові Святої Єлени.
Видовищна експозиція речей, що належали Наполеону Бонапарту
Виставка створена відомим дизайнером Жаном-Шарлем де Кастельбажаком. Він одягав Леді Гагу та Папу Івана Павла II.
Я хотів електрифікувати історію. .. Це не мавзолей, це інсталяція популярної культури
Сьогоднішні колекціонери купують предмети наполеонівської епохи так, ніби вони купують гітару Джимі Хендрікса. Вони хочуть кабінет курйозів, - додає фахівець.
Кастельбажак наповнив виставку "туманом, гіпнотичною музикою та захопливими кімнатами".
- одна натхненна камуфляжними кольорами Фонтенбло;
- інша — легендарним розкладним ліжком Наполеона.
Я подумав про туман біля входу до будівлі Sotheby's, тому що стихії природи були співучасниками стратегії Наполеона
Нагадаємо
УНН вже повідомляв, що на аукціоні Sotheby's планують виставити особисті речі Наполеона Бонапарта з приватної колекції. Серед лотів — бікорн, геральдичний меч та особисті реліквії імператора.
Режисер фільму Рідлі Скотт порівняв першого імператора Франції Наполеона Бонапарта з Адольфом Гітлером та іншими одіозними історичними фігурами. Таке порівняння викликало критику з боку французів.
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