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Культовая шляпа Наполеона и другие реликвии выставлены в Париже перед аукционом

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Более 100 реликвий Наполеона, включая его культовую двуугольную шляпу, выставлены в Париже перед одним из самых важных аукционов. Экспозиция с гипнотической музыкой и туманом позволяет прикоснуться к истории.

Культовая шляпа Наполеона и другие реликвии выставлены в Париже перед аукционом

Эксперты считают новый "наполеоновский" аукцион одним из важнейших из когда-либо организованных. Сейчас в Париже выставлено более 100 реликвий, когда-то принадлежавших выдающемуся французскому государственному деятелю.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Более 100 реликвий, связанных с выдающимся французским деятелем, полководцем, первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом - выставлены в Париже перед тем, что эксперты называют одним из важнейших аукционов, которые были проведены когда-либо.

Это не просто музейные экспонаты. Это фрагменты жизни, которая изменила историю. Вы можете буквально держать частичку мира Наполеона в руках

- объяснил Луи-Ксавье Жозеф, руководитель отдела европейской мебели Sotheby's, который помог собрать это сокровище. 

Что именно составляет грандиозный "наполеоновский" лот?

"Гвоздь" программы, или центральный лот - это символический бикорн Наполеона, черная фетровая шляпа, которую он носил в бою. 

Шляпа с крыльями, расположенными параллельно плечам, чтобы и солдаты, и враги могли мгновенно заметить его сквозь пороховой туман. 

Среди объектов также:

  • потрепанная военная фуражка;
    • рукав от красного бархатного пальто;
      • документы о разводе, которые положили конец одному из самых проблемных романов в истории - с Жозефиной, императрицей, которая преследовала его до конца.
        • рукописный кодицил последней воли и завещания Наполеона, написанный во время параноидальной болезни на острове Святой Елены.

          Зрелищная экспозиция вещей, принадлежавших Наполеону Бонапарту

          Выставка создана известным дизайнером Жаном-Шарлем де Кастельбажаком. Он одевал Леди Гагу и Папу Иоанна Павла II.

          Я хотел электрифицировать историю. .. Это не мавзолей, это инсталляция популярной культуры

          объясняет дизайнер.

          Сегодняшние коллекционеры покупают предметы наполеоновской эпохи так, будто они покупают гитару Джими Хендрикса. Они хотят кабинет курьезов, - добавляет специалист.

          Кастельбажак наполнил выставку "туманом, гипнотической музыкой и захватывающими комнатами".

          • одна вдохновлена камуфляжными цветами Фонтенбло;
            • другая — легендарной раскладной кроватью Наполеона.

              Я подумал о тумане у входа в здание Sotheby's, потому что стихии природы были соучастниками стратегии Наполеона

              - объясняет дизайнер.

              Напомним

              УНН уже сообщал, что на аукционе Sotheby's планируют выставить личные вещи Наполеона Бонапарта из частной коллекции. Среди лотов — бикорн, геральдический меч и личные реликвии императора.

              Режиссер фильма Ридли Скотт сравнил первого императора Франции Наполеона Бонапарта с Адольфом Гитлером и другими одиозными историческими фигурами. Такое сравнение вызвало критику со стороны французов.

              Археологи нашли золотые монеты, на которых изображен незаконный император Римской империи12.01.25, 10:08 • 81796 просмотров

              Игорь Тележников

              Игорь Тележников

              КультураНовости Мира
              Ассошиэйтед Пресс
              Париж
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