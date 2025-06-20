Культовая шляпа Наполеона и другие реликвии выставлены в Париже перед аукционом
Киев • УНН
Более 100 реликвий Наполеона, включая его культовую двуугольную шляпу, выставлены в Париже перед одним из самых важных аукционов. Экспозиция с гипнотической музыкой и туманом позволяет прикоснуться к истории.
Эксперты считают новый "наполеоновский" аукцион одним из важнейших из когда-либо организованных. Сейчас в Париже выставлено более 100 реликвий, когда-то принадлежавших выдающемуся французскому государственному деятелю.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Более 100 реликвий, связанных с выдающимся французским деятелем, полководцем, первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом - выставлены в Париже перед тем, что эксперты называют одним из важнейших аукционов, которые были проведены когда-либо.
Это не просто музейные экспонаты. Это фрагменты жизни, которая изменила историю. Вы можете буквально держать частичку мира Наполеона в руках
Что именно составляет грандиозный "наполеоновский" лот?
"Гвоздь" программы, или центральный лот - это символический бикорн Наполеона, черная фетровая шляпа, которую он носил в бою.
Шляпа с крыльями, расположенными параллельно плечам, чтобы и солдаты, и враги могли мгновенно заметить его сквозь пороховой туман.
Среди объектов также:
- потрепанная военная фуражка;
- рукав от красного бархатного пальто;
- документы о разводе, которые положили конец одному из самых проблемных романов в истории - с Жозефиной, императрицей, которая преследовала его до конца.
- рукописный кодицил последней воли и завещания Наполеона, написанный во время параноидальной болезни на острове Святой Елены.
Зрелищная экспозиция вещей, принадлежавших Наполеону Бонапарту
Выставка создана известным дизайнером Жаном-Шарлем де Кастельбажаком. Он одевал Леди Гагу и Папу Иоанна Павла II.
Я хотел электрифицировать историю. .. Это не мавзолей, это инсталляция популярной культуры
Сегодняшние коллекционеры покупают предметы наполеоновской эпохи так, будто они покупают гитару Джими Хендрикса. Они хотят кабинет курьезов, - добавляет специалист.
Кастельбажак наполнил выставку "туманом, гипнотической музыкой и захватывающими комнатами".
- одна вдохновлена камуфляжными цветами Фонтенбло;
- другая — легендарной раскладной кроватью Наполеона.
Я подумал о тумане у входа в здание Sotheby's, потому что стихии природы были соучастниками стратегии Наполеона
Напомним
УНН уже сообщал, что на аукционе Sotheby's планируют выставить личные вещи Наполеона Бонапарта из частной коллекции. Среди лотов — бикорн, геральдический меч и личные реликвии императора.
Режиссер фильма Ридли Скотт сравнил первого императора Франции Наполеона Бонапарта с Адольфом Гитлером и другими одиозными историческими фигурами. Такое сравнение вызвало критику со стороны французов.
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