Французи образились на режисера фільму про Наполеона, через порівняння полководця з Гітлером і Сталіним

Цитата

"Я порівнюю його з Александром Македонським. Адольфом Гітлером. Сталіним. Послухайте, у нього за плечима багато поганого лайна. У той же час, він був видатним у своїй мужності, у своїх можливостях і в своєму домінуванні. Він був надзвичайним", - розповів режисер фільму Рідлі Скотт в інтерв'ю журналу Empire.

Деталі

Проте така позиція британського режисера викликала гостру критику з боку французів. Як пише The Telegraph, французькі історики стверджують, що Скотт перебуває під впливом недобросовісних британських академіків, які ставлять знак рівності між Наполеоном і Гітлером. Історики звинувачують режисера у спотворенні спадщини вождя, якого, за їхніми словами, "прославляли" у Франції після його смерті.

П'єр Бранда, академічний директор Фонду Наполеона, сказав, що зображення Наполеона як диктатора-вбивці не враховує його досягнень на посаді.

"У той час як Гітлер і Сталін нічого не побудували і тільки руйнували, Наполеон побудував речі, які існують і сьогодні", - сказав він.

Тьєррі Ленц, директор Фонду Наполеона, сказав в інтерв'ю The Times: "Наполеон не знищив ні Францію, ні Європу. Його спадщина була згодом прославлена, прийнята і розширена, в тому числі в країнах, які були його супротивниками. Жодна моральна пляма не робить його особистість чорною і принизливою".

Французька журналістка і колумністка газети Telegraph Анна-Елізабет Муте погоджується, що Наполеона не можна порівнювати з Гітлером чи Сталіним. "У нього [Наполеона] не було концентраційних таборів. Він не виділяв меншини для винищення. Так, була настирлива політична поліція, але звичайні люди могли жити так, як їм подобалося, і говорити те, що вони хотіли", - каже вона в інтерв'ю BBC Culture.

Муте каже, що французи сприймають Наполеона переважно як реформатора.

Додамо

Фільм Рідлі Скотта, присвячений приходу до влади французького воєначальника, вийде на екрани в листопаді, а роль Наполеона виконає голлівудська легенда Хоакін Фенікс.

В інтерв'ю виданню Empire Скотт розповів, що вперше подумав про кандидатуру Фенікса на цю роль, коли дивився оскароносну гру актора у фільмі "Джокер". "Я дивився на Хоакіна і думав: "Цей маленький демон - Наполеон Бонапарт". Він виглядає як він", - сказав режисер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Барбі” провалилась у Південній Кореї через феміністичний підтекст фільму