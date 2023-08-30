Французы обиделись на режиссера фильма о Наполеоне, из-за сравнения полководца с Гитлером и Сталиным

ukru
15:57 • 30097 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 69991 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 89254 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 71541 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 73161 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106871 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129485 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163226 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194713 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137118 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 32789 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 27607 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103255 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 89578 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 73202 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163229 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194715 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137772 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144512 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181216 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 18502 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 73202 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118199 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154122 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161110 просмотра
Актуальное
Французы обиделись на режиссера фильма о Наполеоне, из-за сравнения полководца с Гитлером и Сталиным

Французы обиделись на режиссера фильма о Наполеоне, из-за сравнения полководца с Гитлером и Сталиным

Киев • УНН

 • 1215232 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Режиссер фильма Ридли Скотт сравнил первого императора Франции Наполеона Бонапарта с Адольфом Гитлером и другими одиозными историческими фигурами. Такое сравнение вызвало критику со стороны французов, пишет УНН со ссылкой на Empire.

Цитата

"Я сравниваю его с Александром Македонским. Адольфом Гитлером. Сталиным. Послушайте, у него за плечами много плохого дерьма. В то же время он был выдающимся в своем мужестве, в своих возможностях и в своем доминировании. Он был необыкновенным", - рассказал режиссер фильма Ридли Скотт в интервью журналу Empire.

Подробности

Однако подобная позиция британского режиссера вызвала острую критику со стороны французов. Как пишет The Telegraph, французские историки утверждают, что Скотт находится под влиянием недобросовестных британских академиков, ставящих знак равенства между Наполеоном и Гитлером. Историки обвиняют режиссера в искажении наследия вождя, которого, по их словам, прославляли во Франции после его смерти.

Пьер Бранда, академический директор Фонда Наполеона, сказал, что изображение Наполеона как диктатора-убийцы не учитывает его достижений в должности.

"В то время как Гитлер и Сталин ничего не построили и только разрушали, Наполеон построил вещи, которые существуют и сегодня", – сказал он.

Тьерри Ленц, директор Фонда Наполеона, сказал в интервью The Times: "Наполеон не уничтожил ни Францию, ни Европу. Его наследие было впоследствии прославлено, принято и расширено, в том числе в странах, которые были его противниками. Ни одно моральное пятно не делает его личность черной и унизительной».

Французская журналистка и колумнистка газеты Telegraph Анна-Элизабет Муте соглашается, что Наполеона нельзя сравнивать с Гитлером или Сталиным. "У него [Наполеона] не было концентрационных лагерей. Он не выделял меньшинства для истребления. Да, была назойливая политическая полиция, но обычные люди могли жить так, как им нравилось, и говорить то, что они хотели", - говорит она в интерв. BBC Culture.

Муте говорит, что французы воспринимают Наполеона в основном как реформатора.

Добавим

Фильм Ридли Скотта, посвященный приходу к власти французского военачальника, выйдет на экраны в ноябре, а роль Наполеона исполнит голливудская легенда Хоакин Феникс.

В интервью изданию Empire Скотт рассказал, что впервые подумал о кандидатуре Феникса на эту роль, когда смотрел оскароносную игру актера в фильме "Джокер". "Я смотрел на Хоакина и думал: "Этот маленький демон – Наполеон Бонапарт". Он выглядит как он", – сказал режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барби" провалилась в Южной Корее из-за феминистского подтекста фильма

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы