Французы обиделись на режиссера фильма о Наполеоне, из-за сравнения полководца с Гитлером и Сталиным

Цитата

"Я сравниваю его с Александром Македонским. Адольфом Гитлером. Сталиным. Послушайте, у него за плечами много плохого дерьма. В то же время он был выдающимся в своем мужестве, в своих возможностях и в своем доминировании. Он был необыкновенным", - рассказал режиссер фильма Ридли Скотт в интервью журналу Empire.

Подробности

Однако подобная позиция британского режиссера вызвала острую критику со стороны французов. Как пишет The Telegraph, французские историки утверждают, что Скотт находится под влиянием недобросовестных британских академиков, ставящих знак равенства между Наполеоном и Гитлером. Историки обвиняют режиссера в искажении наследия вождя, которого, по их словам, прославляли во Франции после его смерти.

Пьер Бранда, академический директор Фонда Наполеона, сказал, что изображение Наполеона как диктатора-убийцы не учитывает его достижений в должности.

"В то время как Гитлер и Сталин ничего не построили и только разрушали, Наполеон построил вещи, которые существуют и сегодня", – сказал он.

Тьерри Ленц, директор Фонда Наполеона, сказал в интервью The Times: "Наполеон не уничтожил ни Францию, ни Европу. Его наследие было впоследствии прославлено, принято и расширено, в том числе в странах, которые были его противниками. Ни одно моральное пятно не делает его личность черной и унизительной».

Французская журналистка и колумнистка газеты Telegraph Анна-Элизабет Муте соглашается, что Наполеона нельзя сравнивать с Гитлером или Сталиным. "У него [Наполеона] не было концентрационных лагерей. Он не выделял меньшинства для истребления. Да, была назойливая политическая полиция, но обычные люди могли жить так, как им нравилось, и говорить то, что они хотели", - говорит она в интерв. BBC Culture.

Муте говорит, что французы воспринимают Наполеона в основном как реформатора.

Добавим

Фильм Ридли Скотта, посвященный приходу к власти французского военачальника, выйдет на экраны в ноябре, а роль Наполеона исполнит голливудская легенда Хоакин Феникс.

В интервью изданию Empire Скотт рассказал, что впервые подумал о кандидатуре Феникса на эту роль, когда смотрел оскароносную игру актера в фильме "Джокер". "Я смотрел на Хоакина и думал: "Этот маленький демон – Наполеон Бонапарт". Он выглядит как он", – сказал режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барби" провалилась в Южной Корее из-за феминистского подтекста фильма