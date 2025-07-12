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Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями и Всемирный день рома: что еще отмечают 12 июля

Киев • УНН

 • 194 просмотра

12 июля отмечают Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями, учрежденный ООН в 2023 году, и Всемирный день рома, который празднуют во вторую субботу июля. Также в этот день отмечают Международный день купания нагишом, Всемирный день бортпроводника, День разноцветных глаз и День бумажного пакета.

Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями и Всемирный день рома: что еще отмечают 12 июля

Сегодня, 12 июля, отмечают Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями и Всемирный день рома, который сегодня производится более чем в 60 странах, пишет УНН.

Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями

12 июля в мире отмечают Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями – инициативу, начатую ООН в 2023 году. Его главная цель – привлечь внимание к масштабному ущербу, который наносят эти природные явления окружающей среде, человеческому здоровью и экономике, а также призвать международное сообщество к скоординированным действиям.

Хотя бури из песка и пыли являются частью природных процессов, в последние годы их интенсивность и частота стремительно растут. Основные причины – климатические изменения, истощение почв, опустынивание и человеческая деятельность. Мощные воздушные массы способны переносить пыль на тысячи километров, что приводит к ухудшению качества воздуха, снижению видимости, нарушению работы транспорта, разрушению инфраструктуры и проблемам с дыхательной системой у людей.

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Всемирный день рома

Ежегодно во вторую субботу июля в мире празднуют день одного из самых популярных дистиллированных напитков – рома. Этот напиток, имеющий свои корни в Карибском регионе, получил признание во многих странах и сегодня производится более чем в 60 странах. 

Инициатива отмечать Всемирный день рома появилась в 2019 году благодаря писателю Полу Джексону. Как эксперт по крепким алкогольным напиткам и редактор Всемирного путеводителя по рому, он стремился повысить глобальное внимание к этому напитку. Праздник традиционно проводится в субботу, чтобы обеспечить удобное время для празднований в ресторанах, барах и дома.

Международный день купания нагишом

Международный день купания нагишом – это веселое и необычное ежегодное мероприятие, которое традиционно празднуют во вторую субботу июля. Хотя этот праздник часто вызывает улыбки и удивление, он имеет более глубокое значение, чем просто купание без одежды. Этот день продвигает идеи бодипозитива, поддерживает свободу самовыражения и отмечает радость возвращения к природе.

Международный день купания нагишом – это возможность сбросить все искусственные ограничения и соединиться с природой.

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Всемирный день бортпроводника

Ежегодно 12 июля мы празднуем Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, чествуя одну из самых романтичных и ответственных профессий. Стюарды и стюардессы обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров, делая каждый полет особым и приятным путешествием. Известно, что эта профессия появилась еще в 1930-х годах, когда авиакомпании начали нанимать специалистов для обслуживания пассажиров на борту самолетов.

Первый Международный день бортпроводника отметили 31 мая 2015 года по инициативе профсоюза бортпроводников Канады, который стремился почтить преданность и профессионализм работников авиации со всего мира. Впоследствии дата была перенесена.

День разноцветных глаз

Если у вас глаза разного цвета, то 12 июля – ваш особый день. Стоит отметить, что около 70-90% населения планеты имеют карие глаза, а доля людей с гетерохромией не превышает 1%. 

Гетерохромия – это уникальная особенность, когда правая и левая радужка глаз имеют разные цвета, или разные участки одной радужной оболочки отличаются оттенками. Это явление возникает из-за неравномерного распределения меланина – пигмента, который определяет цвет глаз. По данным статистики, примерно 11 человек из 1000 имеют гетерохромию, что делает ее достаточно редкой.

День бумажного пакета

Ежегодно 12 июля отмечают неофициальный, но важный экологический праздник – День бумажного пакета. Основная идея заключается в том, что бумажные пакеты являются натуральными и способны самостоятельно разлагаться в природе. Этот праздник призван повысить осведомленность среди людей о проблеме загрязнения окружающей среды, популяризировать преимущества использования бумажных пакетов и поощрять к ответственному потреблению и экологическому образу жизни.

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День святых мучеников Прокла и Илария

12 июля православные верующие чтят память святых мучеников Прокла и Илария. Прокл и Иларий были родственниками – Прокл был дядей молодого Илария. Они жили в городе Каллиполь (современная Турция) в период жестоких гонений на христиан. За отказ поклоняться языческим богам их арестовали.

Прокл, несмотря на жестокие пытки, не сломался. После многочисленных истязаний он был казнен – распят и ранен стрелами. Его мужество вдохновило Илария, который воскликнул: "Я тоже христианин!" За это юного Илария также арестовали, пытали и в конце концов казнили.

День святого преподобного Михаила Малеина

12 июля православные чтят память святого преподобного Михаила Малеина. Он родился около 894 года в зажиточной византийской семье под именем Мануил. Сперва служил в войске императора Льва VI, но в 18 лет избрал монашеский путь. Принял постриг на горе Киминас, получил имя Михаил, а впоследствии основал монастырь на горе Малея, стал игуменом. Известен строгим аскетизмом, молитвой и духовными подвигами. Умер в 962 году, был канонизирован и почитается в православной церкви.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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