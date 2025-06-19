С начала июня в Украине на водоемах произошло 10 инцидентов с детьми: полиция напомнила правила безопасности

С начала июня в Украине зафиксировано 10 случаев несчастных происшествий на водоемах с участием детей. Правоохранители призвали граждан быть особенно внимательными во время отдыха у воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию в Telegram.

Детали

В полиции отметили, что для предотвращения новых трагедий организованы профилактические мероприятия.

В ведомстве подчеркивают важность соблюдения элементарных, но критически важных правил поведения на воде.

В частности, гражданам рекомендуют купаться только в разрешенных и специально оборудованных местах. Делается акцент на необходимости избегать заплывов за буйки, купания в одиночку и на соблюдении штормовых предупреждений.

Выбирайте обустроенные пляжи, которые соответствуют требованиям безопасности - рекомендовали в полиции.

И подчеркнули, что за детьми во время отдыха на воде нужен особый присмотр. Поскольку даже надувные круги, матрасы или лодки могут быть опасными, если дети пользуются ими без контроля взрослых.

Не оставляйте ребенка одного в ванне или бассейне даже на минуту - предупредили патрульные.

Еще один важный момент - соблюдать интервал между приемом пищи и купанием. Ведь после еды купаться можно лишь через 1,5–2 часа.

Также правоохранители напомнили о категорическом запрете купания в зонах боевых действий.

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На территориях, где велись или ведутся боевые действия, купание строго запрещено - подчеркнули в Патрульной полиции.

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