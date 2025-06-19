С начала июня в Украине на водоемах произошло 10 инцидентов с детьми: полиция напомнила правила безопасности

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
11:44 • 2854 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 30204 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
07:33 • 30820 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 114410 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 151546 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 86202 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 126037 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 99094 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 94010 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
18 июня, 14:21 • 75237 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.1м/с
39%
750мм
Популярные новости
Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля19 июня, 02:52 • 71527 просмотра
Иран угрожает США ударами "везде, где найдет цели" в случае военного вмешательства19 июня, 03:43 • 20428 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 93544 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов08:27 • 23843 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 53580 просмотра
публикации
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 30204 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 54772 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 94712 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине19 июня, 05:33 • 114410 просмотра
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален18 июня, 15:11 • 119486 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 154315 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 205317 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 212938 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 268660 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 188885 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

С начала июня в Украине на водоемах произошло 10 инцидентов с детьми: полиция напомнила правила безопасности

Киев • УНН

 • 470 просмотра

С начала июня в Украине произошло 10 несчастных случаев с участием детей на водоемах. Полиция напоминает о безопасности и рекомендует купаться только на оборудованных пляжах.

С начала июня в Украине на водоемах произошло 10 инцидентов с детьми: полиция напомнила правила безопасности

С начала июня в Украине зафиксировано 10 случаев несчастных происшествий на водоемах с участием детей. Правоохранители призвали граждан быть особенно внимательными во время отдыха у воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию в Telegram.

Детали

В полиции отметили, что для предотвращения новых трагедий организованы профилактические мероприятия.

В ведомстве подчеркивают важность соблюдения элементарных, но критически важных правил поведения на воде.

В частности, гражданам рекомендуют купаться только в разрешенных и специально оборудованных местах. Делается акцент на необходимости избегать заплывов за буйки, купания в одиночку и на соблюдении штормовых предупреждений.

Выбирайте обустроенные пляжи, которые соответствуют требованиям безопасности

- рекомендовали в полиции.

И подчеркнули, что за детьми во время отдыха на воде нужен особый присмотр. Поскольку даже надувные круги, матрасы или лодки могут быть опасными, если дети пользуются ими без контроля взрослых.

Не оставляйте ребенка одного в ванне или бассейне даже на минуту 

- предупредили патрульные.

Еще один важный момент - соблюдать интервал между приемом пищи и купанием. Ведь после еды купаться можно лишь через 1,5–2 часа.

Также правоохранители напомнили о категорическом запрете купания в зонах боевых действий.

Пляжи на паузе: киевлянам напомнили, что купальный сезон в столице в этом году также не открывается - КГГА16.05.25, 15:43 • 3448 просмотров

На территориях, где велись или ведутся боевые действия, купание строго запрещено 

- подчеркнули в Патрульной полиции.

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха 27.05.25, 11:04 • 108918 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКриминал и ЧП
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9