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З початку червня в Україні на водоймах сталося 10 інцидентів з дітьми: поліція нагадала правила безпеки

Київ • УНН

 • 478 перегляди

З початку червня в Україні сталося 10 нещасних випадків за участі дітей на водоймах. Поліція нагадує про безпеку та рекомендує купатися тільки на обладнаних пляжах.

З початку червня в Україні на водоймах сталося 10 інцидентів з дітьми: поліція нагадала правила безпеки

Від початку червня в Україні зафіксовано 10 випадків нещасних подій на водоймах за участі дітей. Правоохоронці закликали громадян бути особливо уважними під час відпочинку біля води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію у Telegram.

Деталі

У поліції зауважили, що для запобігання новим трагедіям організовано профілактичні заходи.

У відомстві наголошують на важливості дотримання елементарних, але критично важливих правил поводження на воді.

Зокрема, громадянам рекомендують купатися лише у дозволених і спеціально облаштованих місцях. Наголошується на необхідності уникати запливів за межі буїв, купання наодинці та на дотриманні штормових попереджень.

Обирайте облаштовані пляжі, які відповідають вимогам безпеки

- рекомендували у поліції.

І наголосили, що за дітьми під час відпочинку на воді потрібен особливий нагляд. Оскільки навіть надувні кола, матраци чи човни можуть бути небезпечними, якщо діти користуються ними без контролю дорослих.

Не залишайте дитину саму у ванні чи басейні навіть на хвилину 

– попередили патрульні.

Ще один важливий момент – дотримуватися інтервалу між прийомом їжі та купанням. Адже після їжі купатися можна лише через 1,5–2 години.

Також правоохоронці нагадали про категоричну заборону купання у зонах бойових дій.

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На територіях, де велися або ведуться бойові дії, купання суворо заборонене 

– підкреслили у Патрульній поліції.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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