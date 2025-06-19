З початку червня в Україні на водоймах сталося 10 інцидентів з дітьми: поліція нагадала правила безпеки
Київ • УНН
З початку червня в Україні сталося 10 нещасних випадків за участі дітей на водоймах. Поліція нагадує про безпеку та рекомендує купатися тільки на обладнаних пляжах.
Від початку червня в Україні зафіксовано 10 випадків нещасних подій на водоймах за участі дітей. Правоохоронці закликали громадян бути особливо уважними під час відпочинку біля води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію у Telegram.
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У поліції зауважили, що для запобігання новим трагедіям організовано профілактичні заходи.
У відомстві наголошують на важливості дотримання елементарних, але критично важливих правил поводження на воді.
Зокрема, громадянам рекомендують купатися лише у дозволених і спеціально облаштованих місцях. Наголошується на необхідності уникати запливів за межі буїв, купання наодинці та на дотриманні штормових попереджень.
Обирайте облаштовані пляжі, які відповідають вимогам безпеки
І наголосили, що за дітьми під час відпочинку на воді потрібен особливий нагляд. Оскільки навіть надувні кола, матраци чи човни можуть бути небезпечними, якщо діти користуються ними без контролю дорослих.
Не залишайте дитину саму у ванні чи басейні навіть на хвилину
Ще один важливий момент – дотримуватися інтервалу між прийомом їжі та купанням. Адже після їжі купатися можна лише через 1,5–2 години.
Також правоохоронці нагадали про категоричну заборону купання у зонах бойових дій.
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