Між Мінекології та представниками бізнесу відбулася гаряча дискусія щодо Другого національно-визначеного внеску в рамках Паризької угоди: на кону 102 млрд грн інвестицій

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На проблемі акцентував увагу глава комітету Європейського зеленого курсу в Українській асоціації бізнесу та торгівлі UBTA Дмитро Васильєв, передає УНН.

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“Дана модель НВВ-2 має недостатні обгрунтування і підрахунки, не цілком орієнтована на прийняту Кабміном стратегію економічного розвитку країни і зачепить більшість секторів економіки, які також є експортерами, що створюють 40% ВВП, забезпечують України валютною виручкою, а також є найбільшими роботодавцями та платниками податків . Один з таких секторів — це сільське господарство. За запропонованої моделі, аграрії повинні інвестувати для виконання кліматичних зобов’язань близько 6,6 млрд євро. Ключове питання, де взяти ці інвестиції? З огляду на, що Україна також розглядається, як важливий гравець в забезпеченні світової продовольчої безпеки, подібна невизначеність також стає питанням національної безпеки країни”, — пояснив він.

На публікацію Васильєва відреагував Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський. Він вважає, що загрози немає, а ось інвестиції в нову економіку додадуться.

“Підкреслюю, що інвестиції будуть надходити виключно в економіку нового типу. Для зростання економіки прогнозованими стрімкими темпами необхідні дуже великі інвестиції. 102 млрд — це і є інвестиції в Нову економіку. Я не вірю в інвестиції в існуючу модель. Точки зростання в інноваціях, інновації приведуть до зменшення енергоємності. Європа, наприклад, навряд чи відкриє свій ринок для металопродукції з 2 т + CO2 на тонну сталі ”, - відповів він.

Васильєв переконаний, що на даний момент умови дуже ризиковані і необхідно взяти більше часу для того, щоб провести дискусії уряду і бізнесу з різних секторів і домовлятися за столом переговорів.

“Переговори будуються на інтегрованих підходах. Я не поділяю думку, що треба показати нашу безпорадність у всіх питаннях і на тому вибудовувати переговорну позицію. Треба сісти за стіл!”, — зазначив він в діалозі під Facebook постом.

Так між аграріями, експертами та Міністерством захисту навколишнього середовища спалахнула запекла дискусія.

У той же час, в своєму коментарі УНН Васильєв запропонував називати цю дискусію конструктивною.

“Я поважаю позицію міністра і Мінекології в цілому. Екологи повинні відстоювати збереження навколишнього середовища і бути в цьому амбітними. Але ми, як асоціація, що представляє інтереси експортерів, виходимо з того, що ми повинні також відстоювати економічні амбіції країни. Тому зараз UBTA спільно з Центром економічного відновлення готують альтернативні підрахунки щодо можливої ​​моделі НВВ-2, орієнтованої на показники Економічного стратегії країни, а також розробляє концепцію Українського зеленого курсу для агросектору”, — сказав Васильєв.

Деталі

Українські аграрії найбільше стурбовані джерелами фінансування та зобов’язаннями, взятих в рамках Паризької угоди, оскільки на даний момент механізм не зрозумілий.

“Тому українські аграрії наполягають на необхідності комплексних переговорів з ЄС в рамках DCFTA і ЕЗК. Система моніторингу, звітності та верифікації парникових газів в сільському господарстві відсутня, тому немає розуміння що буде індикатором виконання взятих зобов’язань”, — зазначає Васильєв.

При подібній трансформації продовольчих систем найбільш уразливими виявляться малі виробники, адже виконання зобов’язань окремими компаніями не вирішують проблеми, а поширюються на всіх сільськогосподарських виробників виробників, включаючи сімейні ферми і домогосподарства, які становлять серйозну частку в певних сегментах аграрного сектора.

“Крайній термін подачі добровільного зобов’язання в рамках паризького угоди — 31 жовтень 2021 року, що дозволяє створити реалістичний НВВ-2 і обгрунтувати його параметри провідним торговим партнерам, бізнесу і громадськості”, — резюмував глава комітету ЕЗК в UBTA.