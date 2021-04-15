Между Минэкологии и представителями бизнеса состоялась горячая дискуссия по Втором национально-определенном взносе в рамках Парижского соглашения: на кону 102 млрд грн инвестиций

КИЕВ. 15 апреля. УНН. На проблеме акцентировал внимание глава комитета Европейского зеленого курса в Украинской ассоциации бизнеса и торговли UBTA Дмитрий Васильев, передает УНН.

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“Данная модель НОВ-2 имеет недостаточные обоснования и подсчеты, не вполне ориентирована на принятую Кабмином стратегию экономического развития страны и затронет большинство секторов экономики, которые также являются экспортерами, создающие 40% ВВП, обеспечивают Украину валютной выручкой, а также являются наибольшими работодателями и налогоплательщиками. Один с таких секторов — это сельское хозяйство. По предложенной модели, аграрии должны инвестировать для выполнения климатических обязательств около 6,6 млрд евро. Ключевой вопрос, где взять эти инвестиции? Учитывая, что Украина также рассматривается, как важный игрок в обеспечение мировой продовольственной безопасности, подобная неопределенность также становится вопросом национальной безопасности страны”, — пояснил он.

На публикацию Васильева отреагировал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. Он считает, что угрозы нет, а вот инвестиции в новую экономику добавятся.

“Подчеркиваю, что инвестиции будут поступать исключительно в экономику нового типа. Для роста экономики прогнозируемыми стремительными темпами необходимы очень большие инвестиции. 102 млрд — это и есть инвестиции в Новую экономику. Я не верю в инвестиции в существующую модель. Точки роста в инновациях, инновации приведут к уменьшению энергоемкости. Европа, например, вряд ли откроет свой рынок для металлопродукции с 2 т + CO2 на тонну стали”, — ответил он.

Васильев же убежден, что на данный момент условия очень рискованные и необходимо взять больше времени для того, чтобы провести дискуссии правительства и бизнеса из разных секторов и договариваться за столом переговоров.

“Переговоры строятся на интегрированных подходах. Я не разделяю мнение, что надо показать нашу беспомощность во всех вопросах и на том выстраивать переговорную позицию. Надо сесть за стол!”, — отметил он в диалоге под Facebook постом.

Так между аграриями, экспертами и Министерством защиты окружающей среды вспыхнула жаркая дискуссия.

В то же время, в своем комментарии УНН Васильев предложил называть эту дискуссию конструктивной.

“Я уважаю позицию министра и Минэкологии в целом. Экологи должны отстаивать сохранение окружающей среды и быть в этом амбициозными. Но мы, как ассоциация, представляющая интересы экспортеров, исходим из того, что мы должны также отстаивать экономические амбиции страны. Поэтому сейчас UBTA совместно с Центром экономического восстановления готовят альтернативные подсчеты по возможной модели НОВ-2, ориентированной на показатели Экономического стратегии страны, а также разрабатывает концепцию Украинского зеленого курса для агросектора”, — сказал Васильев.

Детали

Украинские аграрии больше всего обеспокоены источниками финансирования и обязательствами, взятых в рамках Парижского соглашения, поскольку на данный момент механизм не понятен.

“Поэтому украинские аграрии настаивают на необходимости комплексных переговоров с ЕС в рамках DCFTA и ЕЗК. Система мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов в сельском хозяйстве отсутствует, поэтому нет понимания что будет индикатором выполнения взятых обязательств”, — отмечает Васильев.

При подобной трансформации продовольственных систем наиболее уязвимыми окажутся малые производители, ведь выполнение обязательств отдельными компаниями не решают проблемы, а распространяются на всех сельхозяйственных производителей, включая семейные фермы и домохозяйства, которые составляют серьезную долю в определенных сегментах аграрного сектора.

“Крайний срок подачи добровольного обязательства в рамках парижского соглашения — 31 октября 2021 года, что позволяет создать реалистичный НОВ-2 и обосновать его параметры ведущим торговым партнерам, бизнесу и общественности”, — резюмировал глава комитета ЕЗК в UBTA.