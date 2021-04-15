Между Минэкологии и представителями бизнеса состоялась горячая дискуссия по Втором национально-определенном взносе в рамках Парижского соглашения: на кону 102 млрд грн инвестиций

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109541 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 165204 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 168455 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 250557 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 292468 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153749 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142278 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 251689 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126105 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185185 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 174268 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 166018 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 152098 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 182398 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 150549 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 292469 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 251689 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 408477 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 375000 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 358894 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 150549 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 182398 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 166018 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 250558 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 167442 просмотра
Актуальное
Между Минэкологии и представителями бизнеса состоялась горячая дискуссия по Втором национально-определенном взносе в рамках Парижского соглашения: на кону 102 млрд грн инвестиций

Между Минэкологии и представителями бизнеса состоялась горячая дискуссия по Втором национально-определенном взносе в рамках Парижского соглашения: на кону 102 млрд грн инвестиций

Киев  •  УНН

 • 39305 просмотра

Украинский бизнес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно второго национально-определенного взноса (НОВ-2) Украины в рамках Парижского соглашения. Они считают, что в том виде, как предлагает Минэкологии, НОВ-2 принимать категорически нельзя и просят правительство не торопиться озвучивать новые климатические обязательства Украины до 2030 года.

КИЕВ. 15 апреля. УНН. На проблеме акцентировал внимание глава комитета Европейского зеленого курса в Украинской ассоциации бизнеса и торговли UBTA Дмитрий Васильев, передает УНН.

Цитата

“Данная модель НОВ-2 имеет недостаточные обоснования и подсчеты, не вполне ориентирована на принятую Кабмином стратегию экономического развития страны и затронет большинство секторов экономики, которые также являются экспортерами, создающие 40% ВВП, обеспечивают Украину валютной выручкой, а также являются наибольшими работодателями и налогоплательщиками. Один с таких секторов — это сельское хозяйство. По предложенной модели, аграрии должны инвестировать для выполнения климатических обязательств около 6,6 млрд евро. Ключевой вопрос, где взять эти инвестиции? Учитывая, что Украина также рассматривается, как важный игрок в обеспечение мировой продовольственной безопасности, подобная неопределенность также становится вопросом национальной безопасности страны”, — пояснил он.

На публикацию Васильева отреагировал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. Он считает, что угрозы нет, а вот инвестиции в новую экономику добавятся.

“Подчеркиваю, что инвестиции будут поступать исключительно в экономику нового типа. Для роста экономики прогнозируемыми стремительными темпами необходимы очень большие инвестиции. 102 млрд — это и есть инвестиции в Новую экономику. Я не верю в инвестиции в существующую модель. Точки роста в инновациях, инновации приведут к уменьшению энергоемкости. Европа, например, вряд ли откроет свой рынок для металлопродукции с 2 т + CO2 на тонну стали”, — ответил он.

Васильев же убежден, что на данный момент условия очень рискованные и необходимо взять больше времени для того, чтобы провести дискуссии правительства и бизнеса из разных секторов и договариваться за столом переговоров.

“Переговоры строятся на интегрированных подходах. Я не разделяю мнение, что надо показать нашу беспомощность во всех вопросах и на том выстраивать переговорную позицию. Надо сесть за стол!”, — отметил он в диалоге под Facebook постом.

Так между аграриями, экспертами и Министерством защиты окружающей среды вспыхнула жаркая дискуссия.
В то же время, в своем комментарии УНН Васильев предложил называть эту дискуссию конструктивной.

“Я уважаю позицию министра и Минэкологии в целом. Экологи должны отстаивать сохранение окружающей среды и быть в этом амбициозными. Но мы, как ассоциация, представляющая интересы экспортеров, исходим из того, что мы должны также отстаивать экономические амбиции страны. Поэтому сейчас UBTA совместно с Центром экономического восстановления готовят альтернативные подсчеты по возможной модели НОВ-2, ориентированной на показатели Экономического стратегии страны, а также разрабатывает концепцию Украинского зеленого курса для агросектора”, — сказал Васильев.

Детали

Украинские аграрии больше всего обеспокоены источниками финансирования и обязательствами, взятых в рамках Парижского соглашения, поскольку на данный момент механизм не понятен.

“Поэтому украинские аграрии настаивают на необходимости комплексных переговоров с ЕС в рамках DCFTA и ЕЗК. Система мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов в сельском хозяйстве отсутствует, поэтому нет понимания что будет индикатором выполнения взятых обязательств”, — отмечает Васильев.

При подобной трансформации продовольственных систем наиболее уязвимыми окажутся малые производители, ведь выполнение обязательств отдельными компаниями не решают проблемы, а распространяются на всех сельхозяйственных производителей, включая семейные фермы и домохозяйства, которые составляют серьезную долю в определенных сегментах аграрного сектора.

“Крайний срок подачи добровольного обязательства в рамках парижского соглашения — 31 октября 2021 года, что позволяет создать реалистичный НОВ-2 и обосновать его параметры ведущим торговым партнерам, бизнесу и общественности”, — резюмировал глава комитета ЕЗК в UBTA.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Агроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы