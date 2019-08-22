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Міноборони РФ знову шукає підрядника для утилізації українського підводного човна "Запоріжжя"

Міноборони РФ знову шукає підрядника для утилізації українського підводного човна "Запоріжжя"

Київ • УНН

 • 11093 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міноборони Росії знову шукає підрядника для утилізації української субмарини “Запоріжжя”, яка залишилася в Криму після після анексії. Інформація розміщена на російському порталі держзакупівель, передає УНН.

На порталі 21 серпня опубліковані дані про тендер на “утилізацію дизельного підводного човна проекту 641 і великого протичовнового корабля проекту 1134Б в 2019 і 2020 роках”.

На проведення робіт було виділено 193 млн рублів, вони повинні бути виконані до 10 листопада 2020 року.

Як повідомив російським ЗМІ адмірал Віктор Кравченко, який займав в 1998-2005 роках посаду начальника Головного штабу ВМФ Росії, “Запоріжжя” — “єдиний підводний човен даного проекту, що знаходиться в розпорядженні ВМФ Росії”.

У червні Міноборони Росії вже оголошувало тендер на утилізацію підводного човна і БПК цих проектів, проте він був скасований за “рішенням замовника”.

Як зазначав УНН, у Криму через “реконструкцію” закрили для відвідування “Ластівчине гніздо”.

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