Міноборони: на території арсеналу під Ічнею лунають поодинокі вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Інтенсивність вибухів на 6-му арсеналі Чернігівської області цієї ночі зменшилася порівняно з минулою добою, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оборони України.
«На даний час нових осередків не виявлено. Загалом, інтенсивність вибухів цієї ночі порівняно із аналогічним періодом попередньої доби зменшилася», - зазначили в оборонному відомстві.
Однак, як розповіли у прес-службі, на технічній території спостерігаються поодинокі вибухи з низькою періодичністю.
За даними Міноборони, на території арсеналу працює аеророзвідка, пожежні танки, пожежний потяг, інженерна та спеціальна техніка ЗС України, а також залучена спеціальна техніка підрозділів ДСНС.
Виконуються скиди води авіацією ДСНС на осередки тління.
Безперервне забезпечення водою місць гасіння здійснюють трикілометрова рукавна лінія для подачі води до технічної території.
Як повідомляв УНН, сапери очистили від боєприпасів 15 населених пунктів, розташованих в районі 6-го арсеналу на Чернігівщині.
Нагадаємо, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.