Минобороны: на территории арсенала под Ичней раздаются одиночные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Интенсивность взрывов на 6-м арсенале Черниговской области ночью уменьшилась по сравнению с прошлой эпохой, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины.
“В настоящее время новых очагов не обнаружено. В целом интенсивность взрывов этой ночью по сравнению с аналогичным периодом предыдущих суток уменьшилась”, — отметили в оборонном ведомстве.
Однако, как рассказали в пресс-службе, на технической территории наблюдаются одиночные взрывы с низкой периодичностью.
По данным Минобороны, на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, инженерная и специальная техника ВС Украины, а также привлечена специальная техника подразделений ГСЧС.
Выполняются сбросы воды авиацией ДСНС на очаги тления.
Непрерывное обеспечение водой мест тушения осуществляют трёхкилометровая рукавная линия для подачи воды к технической территории.
Как сообщал УНН, саперы очистили от боеприпасов 15 населенных пунктов, расположенных в районе 6-го арсенала в Черниговской области.
Напомним, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12 500 человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.