Міністр фінансів України та посол США обговорили економічну підтримку України з боку США в умовах війни

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Надзвичайною і Повноважною Послинею Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк та директором місії USAID Джимом Хоупом. Говорили про поточну економічну ситуацію України. Про це звітує пресслужба Міністерства фінансів України, передає УНН.

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За даними відомства сторони говорили про поточну економічну та фінансову ситуацію в Україні, зокрема й про важливість підтримки Сполучених Штатів для подальшої макрофінансової стабільності української економіки.

Сергій Марченко подякував Бріджит Брінк за систематичну та комплексну допомогу Україні, а також висловив вдячність Сенату Сполучених Штатів за схвалення законопроєкту про міжнародну допомогу.

Марченко зазначив, що із 60 млрд доларів США передбачених для України, 7,85 млрд дол США – це пряма бюджетна підтримка.

Від лютого 2022 року завдяки прямій бюджетній підтримці Сполучених Штатів, Уряд України мав змогу забезпечувати стійке державне управління та частково компенсувати соціальні й гуманітарні видатки держбюджету. Ми сподіваємось на подальшу підтримку, оскільки перемога України над російською агресією - в інтересах всієї євроатлантичної спільноти. Міжнародні партнери України розуміють, наскільки важливою є їх допомога для збереження стабільності нашої держави. В свою чергу Уряд України впроваджує необхідні реформи, що передбачені у рамках співпраці з партнерами для залучення зовнішнього фінансування та забезпечує прозорість і контроль за використанням отриманої фінансової допомоги.