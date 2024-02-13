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Міністр фінансів України та посол США обговорили економічну підтримку України з боку США в умовах війни

Міністр фінансів України та посол США обговорили економічну підтримку України з боку США в умовах війни

Київ • УНН

 • 28414 перегляди

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з послом США Бріджит Брінк та директором USAID Джимом Хоупом, щоб обговорити економічну ситуацію в Україні та висловити вдячність за фінансову підтримку США.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Надзвичайною і Повноважною Послинею Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк та директором місії USAID Джимом Хоупом. Говорили про поточну економічну ситуацію України. Про це звітує пресслужба Міністерства фінансів України, передає УНН.

Деталі

За даними відомства сторони говорили про поточну економічну та фінансову ситуацію в Україні, зокрема й про важливість підтримки Сполучених Штатів для подальшої макрофінансової стабільності української економіки. 

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Сергій Марченко подякував Бріджит Брінк за систематичну та комплексну допомогу Україні, а також висловив вдячність Сенату Сполучених Штатів за схвалення законопроєкту про міжнародну допомогу.

Марченко зазначив, що із 60 млрд доларів США передбачених для України, 7,85 млрд дол США – це пряма бюджетна підтримка. 

Від лютого 2022 року завдяки прямій бюджетній підтримці Сполучених Штатів, Уряд України мав змогу забезпечувати стійке державне управління та частково компенсувати соціальні й гуманітарні видатки держбюджету. Ми сподіваємось на подальшу підтримку, оскільки перемога України над російською агресією - в інтересах всієї євроатлантичної спільноти. Міжнародні партнери України розуміють, наскільки важливою є їх допомога для збереження стабільності нашої держави. В свою чергу Уряд України впроваджує необхідні реформи, що передбачені у рамках співпраці з партнерами для залучення зовнішнього фінансування та забезпечує прозорість і контроль за використанням отриманої фінансової допомоги.

 - зазначив Міністр фінансів. 

У Мінфіні відзначили, що їхні фахівці спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA проведе моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду Сполучених Штатів. Вони враховуватимуть, що більшу частину допомоги від США буде залучено через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine, спільно з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine здійснюється перевірка за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках Проєкту. 

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Міністр фінансів України обговорив підготовку до третього перегляду програми розширеного фінансування МВФ12.02.24, 20:32 • 109706 переглядiв

Довідково

За даними українського Мінфіну від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг спрямованої Сполученими Штатами прямої бюджетної підтримки для нашої держави вже сягає 23 млрд дол США.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
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