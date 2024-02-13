Министр финансов Украины и посол США обсудили экономическую поддержку Украины со стороны США в условиях войны
Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с послом США Бриджит Бринк и директором USAID Джимом Хоупом, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и выразить благодарность за финансовую поддержку США.
Турция не спешит согласовать заявку Рютте на пост главы НАТО: чего хочет
Турция хочет получить от Рютте гарантии того, что он не проявит предвзятости по отношению к Турции и не поддастся давлению со стороны Греции и Кипра, прежде чем утвердить его кандидатуру на пост главы НАТО.
В Чернигове взорвалась машина, в которой были мужчина и женщина. Их госпитализировали
В Чернигове взорвался автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина, которые находились в салоне, их госпитализировали. Полиция расследует причину взрыва вместе со взрывотехниками.
Ермак обсудил с советником Президента ЮАР подготовку к саммиту мира в Швейцарии
Глава Офиса президента Украины обсудил с советником по национальной безопасности ЮАР подготовку к предстоящему мирному саммиту в Швейцарии, уделив особое внимание роли ЮАР в переговорах.
Масштабный пожар в российской Анапе: есть раненый, в городе возможны отключения света
В российском курортном городе Анапа загорелась многоэтажка, охваченная огнем на площади более 1000 квадратных метров, а крыша частично обвалилась. Более 100 пожарных с помощью 37 единиц техники пытаются обуздать пламя.
По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет
По оценкам ЮНЕСКО, для восстановления украинских туристических объектов, поврежденных российскими военными, нужно 9 миллиардов долларов и 10 лет.
Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко
Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бизнесмена Сергея Тищенко по обвинению в присвоении нефтепродуктов и нанесении государству ущерба на сумму почти 1 миллиард гривен вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.
путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters
путин предложил "прекращение огня" в Украине, чтобы заморозить войну, но контакты с США закончились ничем. Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.
Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.
Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ
Президент объявил, что подразделения в районах Авдеевки, Купянска и Лимана вскоре будут усилены беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы после того, как начальник Генштаба и министр обороны посетили войска в этих секторах.