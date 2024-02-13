Министр финансов Украины и посол США обсудили экономическую поддержку Украины со стороны США в условиях войны

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк и директором миссии USAID Джимом Хоупом. Говорили о текущей экономической ситуации Украины. Об этом отчитывается пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.

Детали

По данным ведомства стороны говорили о текущей экономической и финансовой ситуации в Украине, в том числе и о важности поддержки Соединенных Штатов для дальнейшей макрофинансовой стабильности украинской экономики.

Сергей Марченко поблагодарил Бриджит Бринк за систематическую и комплексную помощь Украине, а также выразил благодарность Сенату Соединенных Штатов за одобрение законопроекта о международной помощи.

Марченко отметил, что из 60 млрд долларов США предусмотренных для Украины, 7,85 млрд долл США - это прямая бюджетная поддержка.

С февраля 2022 года благодаря прямой бюджетной поддержке Соединенных Штатов, Правительство Украины имело возможность обеспечивать устойчивое государственное управление и частично компенсировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета. Мы надеемся на дальнейшую поддержку, поскольку победа Украины над российской агрессией - в интересах всего евроатлантического сообщества. Международные партнеры Украины понимают, насколько важна их помощь для сохранения стабильности нашего государства. В свою очередь Правительство Украины внедряет необходимые реформы, предусмотренные в рамках сотрудничества с партнерами для привлечения внешнего финансирования и обеспечивает прозрачность и контроль за использованием полученной финансовой помощи. - отметил Министр финансов.

В Минфине отметили, что их специалисты совместно с компанией Делойт Консалтинг, которая реализует проект USAID SOERA проведет мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства Соединенных Штатов. Они будут учитывать, что большая часть помощи от США будет привлечена через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine, совместно с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine осуществляется проверка по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в рамках проекта.

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Справочно

По данным украинского Минфина с начала полномасштабного вторжения общий объем направленной Соединенными Штатами прямой бюджетной поддержки для нашего государства уже достигает 23 млрд долл США.